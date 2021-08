Le gouvernement australien propose désormais des certificats de vaccination numériques COVID-19 pour Apple Wallet

Le gouvernement australien a introduit la prise en charge de l’ajout de certificats numériques de vaccination COVID-19 à Apple Wallet via l’application Express Plus Medicare sur iOS.



Comme l’a remarqué Tap Down Under, les utilisateurs qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou Pfizer ont désormais accès au certificat numérique via leur compte en ligne Medicare ou via l’application Medicare, téléchargeable au format PDF ou en utilisant le “Ajouter à Apple option portefeuille”.

Le recto du certificat numérique comprend la date de naissance de l’utilisateur, le numéro du document et la date « valide à partir de », qui indique la date à laquelle la deuxième dose a été reçue. Le verso du laissez-passer comprend l’identifiant de soins de santé de la personne, le vaccin reçu et la date des deux doses.

Le certificat numérique australien est la preuve officielle de la vaccination contre le COVID-19 en cas de besoin, et est distinct de tout autre vaccin que la personne a pu recevoir.