Le gouvernement autorise ACS à vendre Cobra au français Vinci pour 4,9 milliards d’euros

30/11/2021 à 22:19 CET

PE

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi a donné son « feu vert » à l’opération par laquelle ACS cède l’essentiel de son pôle industriel, Cobra, au groupe français Vinci pour environ 4,9 milliards d’euros.

Comme rapporté à Europa Press dans des sources proches de l’opération, le gouvernement a autorisé cette transaction, puisque la Commission européenne a également donné son approbation en octobre dernier, concluant que l’opération ne présentait aucun risque pour l’Espace économique européen.

Cette « méga-opération » dure déjà depuis plus d’un an, après qu’en octobre 2020 le groupe présidé par Florentino Pérez a annoncé qu’il était en pourparlers avec la société française pour vendre ses actifs industriels pour 5,2 milliards d’euros.

Enfin, en avril de cette année, les deux sociétés ont signé l’accord de vente final, dans lequel un coUn versement minimum de 4 930 millions d’euros et un maximum de 4 980 millions d’euros, composé d’un versement fixe de 4 200 millions d’euros et d’un complément minimum de 730 millions d’euros ou jusqu’à 780 millions d’euros.

La contrepartie convenue prévoit également un paiement variable maximum de 600 millions d’euros en numéraire pour le pôle industriel (jusqu’à l’état initial de construction) entre le 31 mars 2021 et jusqu’aux 7 prochaines années, prorogeable de 18 mois supplémentaires.

Par ailleurs, ACS et Vinci ont convenu de créer une joint-venture à laquelle ils contribueront, au prix du marché et une fois terminés, raccordés au réseau et prêts à produire, tous les actifs renouvelables que le pôle industriel développe, pour au moins huit ans et demi.

Vinci aura un 51% des droits politiques et économiques et ACS les 49 % restants de cette société, « un élément essentiel » dans la création de valeur de l’opération pour le Groupe ACS.