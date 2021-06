Le gouvernement autorise certaines industries à utiliser temporairement de l’oxygène

Avec la dernière commande, davantage d’industries seront autorisées à utiliser de l’oxygène liquide, bien que temporairement. (Crédit : PTI)

Le gouvernement a autorisé temporairement l’approvisionnement en oxygène de certaines industries, notamment des aciéries, des unités de fabrication, des MPME et certains exportateurs. Cette décision intervient au milieu d’une baisse des cas de Covid-19 au cours des derniers jours, ce qui a facilité la demande d’oxygène médical.

Cependant, cela est soumis à « assurer un approvisionnement adéquat en oxygène médical liquide aux hôpitaux et à d’autres fins médicales conformément aux demandes des États/territoires de l’Union ainsi qu’un approvisionnement adéquat aux industries/secteurs tels que les ampoules et les flacons, les produits pharmaceutiques, la fabrication de bouteilles d’oxygène et Usines PSA, tubes de verre neutres et forces de défense », a indiqué lundi le ministère de l’Intérieur dans une note de service adressée à la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT).

En avril, alors que la deuxième vague de Covid s’intensifiait, le Centre avait détourné tout l’oxygène liquide destiné à des fins non médicales et les fabricants à usage médical. Plusieurs États avaient alors fait état d’une pénurie d’oxygène pour soigner les patients du Covid. Seuls les secteurs de la défense, de la fabrication d’ampoules et de flacons et des produits pharmaceutiques étaient autorisés à utiliser de l’oxygène liquide.

Avec la dernière commande, davantage d’industries seront autorisées à utiliser de l’oxygène liquide, bien que temporairement. Les industries comprennent les industries/usines de traitement en continu telles que les fours, les raffineries, les usines de traitement de l’acier, de l’aluminium, du cuivre, etc. projets d’infrastructure et usines; micro, petites et moyennes entreprises; les exportateurs du secteur manufacturier nécessitant de l’oxygène pour la production et les unités de transformation des aliments, selon le mémorandum du bureau.

Au milieu d’une baisse des cas, diverses industries avaient approché le DPIIT pour assouplir la restriction sur l’oxygène liquide. Par la suite, après un examen de l’approvisionnement en oxygène à usage médical, le DPIIT a suggéré un assouplissement temporaire, qui a été approuvé par le ministère de l’Intérieur.

Le pays a signalé mercredi 1 27 510 nouveaux cas de Covid, la plus faible augmentation des infections quotidiennes depuis le 8 avril. Avec cela, le nombre total de cas a atteint 2 81 75 044.

