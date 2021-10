Le gouvernement autorise les vols intérieurs à fonctionner à 100% de leur capacité à partir du 18 octobre : voici pourquoi

Le gouvernement dans un communiqué officiel a déclaré qu’en raison de la demande des passagers pour les voyages en avion, nous avons décidé de rétablir les opérations aériennes intérieures

L’aviation civile a levé lundi toutes les restrictions sur les mouvements de vols intérieurs. Les compagnies aériennes pourront désormais opérer à 100% à partir du 18 octobre. Les restrictions ont été imposées lorsque les compagnies aériennes ont repris leurs activités après une pause provoquée par le Covid en mai dernier. Le gouvernement n’a cependant pas encore supprimé les plafonds tarifaires. Le gouvernement a décidé de supprimer les restrictions de capacité imposées aux compagnies aériennes pour les vols intérieurs et de les autoriser à fonctionner à 100% de leur capacité en raison du début des saisons des festivals, ce qui a de nouveau fait rebondir la demande de voyages en avion.

Pourquoi le gouvernement assouplit-il les restrictions de capacité de vol ?

Dans le communiqué officiel, le gouvernement a déclaré qu’en raison de la demande de passagers pour le transport aérien, nous avons décidé de rétablir les opérations aériennes intérieures. « Après un examen de la situation actuelle des vols intérieurs réguliers par rapport à la demande de passagers pour le transport aérien… Il a été décidé de rétablir les vols intérieurs réguliers à partir du 18.10.21 sans aucune restriction de capacité. Les compagnies aériennes/exploitants d’aéroport doivent toutefois s’assurer que les directives Covid sont strictement suivies et que le comportement approprié COVID est strictement maintenu par les passagers pendant le voyage ».

Restrictions dans le passé

Depuis la réouverture de l’aviation intérieure en mai 2020 après un verrouillage complet de deux mois, le Centre a réglementé le nombre de vols pouvant opérer sur les routes intérieures. Auparavant, le plafond du nombre de vols était de 33% du calendrier pré-Covid. Et puis, la capacité de vol est progressivement passée à 80% jusqu’à ce que la deuxième vague de Covid-19 s’empare du pays. Le gouvernement l’a ensuite réduit à 50%, puis l’a assoupli à 60%, 72,5%, 85% et a maintenant complètement levé toutes les restrictions et autorisé les vols à fonctionner à 100% de leur capacité.

Comment se présente la demande de trafic aérien en Inde ?

Le 10 octobre, le nombre de passagers intérieurs s’élevait à 3,04 lakh, franchissant la barre des 3 lakh par jour pour la première fois depuis le 28 février 2021, lorsque 3,14 lakh de passagers avaient voyagé sur des vols intérieurs vers différents endroits.

Compte tenu de l’augmentation de la demande de vols intérieurs, les deux plus grands aéroports indiens, Delhi et Mumbai, se sont préparés à faire face à l’augmentation du trafic aérien et ont rouvert les terminaux qui étaient autrement fermés en raison de la faible fréquentation. Les opérations au terminal 1 de Delhi reprendraient à partir du 31 octobre, a annoncé l’aéroport de Delhi après être resté fermé pendant près de 18 mois. L’aéroport de Mumbai, en revanche, a connu des retards de vols la semaine dernière en raison de l’augmentation soudaine du trafic.

