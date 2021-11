Le gouvernement autorise SII à exporter 5 crore doses de vaccin COVID-19 Covovax vers l’Indonésie

La DCGI avait renvoyé l’affaire au ministère de la Santé de l’Union pour approbation et après l’intervention du ministère, la DCGI a accordé l’exportation NOC à SII sans EUA indienne, a indiqué la source.

Le gouvernement indien a autorisé l’exportation de 5 crore doses de Covovax, un vaccin COVID-19 produit ici par le Serum Institute of India (SII), car le vaccin n’a pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence dans le pays, ont déclaré des sources officielles sur Lundi.

Le principal médicament SII a été autorisé à exporter 50 flacons de lakh, équivalents à 5 doses de crore, de Covovax en Indonésie, ont-ils déclaré.

Selon les sources, le SII a soumis une demande au Drugs Controller General of India (DCGI) pour obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de Covovax le 21 mai et il attend toujours l’approbation du régulateur des médicaments.

Récemment, Prakash Kumar Singh, directeur des affaires gouvernementales et réglementaires chez SII, a écrit au DCGI pour demander une certification sans objection pour exporter des flacons de 50 lakh. Il a également déclaré que les doses de vaccin crore fabriquées par la société expireraient en décembre de cette année, ont indiqué les sources officielles.

« M/s PT Indofarma Tbk, l’Indonésie veut acheter ces quantités et ils nous ont déjà émis un bon de commande de 50 flacons lakh. Si nous ne sommes pas en mesure d’exporter cette quantité, alors ce sera un gaspillage international du vaccin COVID-19 indispensable pendant la pandémie », a déclaré une source officielle citant Singh dans la demande.

La date d’expiration d’environ un crore de doses du vaccin Covovax est décembre 2021, a-t-il déclaré. Cette exportation n’affectera pas les approvisionnements en vaccins COVID-19 vers l’Inde car un stock énorme de Covishield est disponible pour répondre aux besoins du pays, a appris Singh.

La DCGI avait renvoyé l’affaire au ministère de la Santé de l’Union pour approbation et après l’intervention du ministère, la DCGI a accordé l’exportation NOC à SII sans EUA indienne, a indiqué la source.

Le bureau de la DCGI avait accordé à SII l’autorisation de fabriquer et de stocker Covovax le 17 mai, à la suite de quoi la société basée à Pune a fabriqué et stocké les doses de vaccin.

En août 2020, le fabricant américain de vaccins Novavax, Inc avait annoncé un accord de licence avec le SII pour le développement et la commercialisation du NVX-CoV2373, son candidat vaccin COVID-19, dans les pays à revenu faible et intermédiaire et en Inde.

