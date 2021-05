Le gouvernement autorise une subvention supplémentaire de Rs 14,775-cr pour les engrais

Récemment, les prix internationaux de l’acide phosphorique, de l’ammoniac, etc. utilisés dans le DAP ont augmenté de 60 à 70%.

Le gouvernement a approuvé une subvention supplémentaire de Rs 14775 crore pour maintenir les prix des engrais au phosphate diammonique (DAP) au niveau antérieur afin d’atténuer le coup porté aux agriculteurs qui ont protesté contre les hausses de taux par les entreprises au cours des deux derniers mois. Avec cette décision, la subvention sur l’engrais DAP passera à Rs 1 200 par sac par rapport aux Rs 500 antérieurs et les agriculteurs continueront de ne payer que 1 200 Rs par sac.

La décision a été prise lors d’une réunion de haut niveau, présidée par le Premier ministre Narendra Modi, mercredi.

Alors que le prix réel du DAP était de 1 700 roupies par sac de 50 kg l’an dernier, les agriculteurs l’obtenaient à 1 200 roupies / sac, car le gouvernement accordait une subvention de 500 roupies.

Les prix des engrais phosphatés (P) et potassiques (K) sont déterminés par le marché, car les subventions accordées par le gouvernement sont minimes et fixes. Ces engrais sont pour la plupart importés.

L’allocation budgétaire pour une subvention des engrais P et K pour FY22 a été réduite à Rs 20 720 crore, contre environ Rs 39 000 crore en FY21 (RE).

