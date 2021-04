Le gouvernement basque, fait chanter par l’UEFA avec le retrait du championnat d’Europe

22/04/2021 à 20:41 CEST

Bingen Zupiria, porte-parole du gouvernement basque, a accusé jeudi l’UEFA et la RFEF de «faire chanter Bilbao, Biscaye et Euskadi». avec le retrait de la capitale de la Biscaye comme l’un des lieux de l’Eurocup. “Vouloir imposer une présence publique, quelle que soit la situation sanitaire, c’est du chantage& rdquor;, a assuré.

Les déclarations de Zupiria font suite à la déclaration de l’UEFA de mercredi dernier, dans lequel il a été annoncé que le stade San Mamés avait été retiré de la salle de l’Eurocup. En conséquence, les institutions basques ont annoncé qu’elles exigeraient une indemnisation pour cette infraction.

Le porte-parole a également assuré que ce seront les services juridiques du gouvernement basque, du conseil provincial de Biscaye et de la mairie de Bilbao qui décideront de la procédure à suivre face à cette rupture unilatérale du contrat par l’UEFA. “Nous pensons que l’UEFA et la Fédération royale espagnole de football ont voulu faire chanter Bilbao, Biscaye et Euskadi avec ce retrait de l’Eurocup& rdquor;.

De plus, il a veillé à ce que la performance de la plus haute instance européenne ne corresponde pas à ce qui était programmé. “L’UEFA a soulevé et imposé une condition qui n’est pas incluse dans les contrats en vigueur et il l’a fait à la dernière minute en raison d’une pandémie et de la nécessité d’intégrer le public dans les installations sportives.

Enfin, il a voulu juger la performance de l’UEFA comme imprudente. “Vouloir imposer une présence publique, quelle que soit la situation sanitaire que l’on peut vivre en juin, c’est du chantage. Nous pensons avoir agi comme nous le devrions, de manière sérieuse et responsable. Il n’est pas possible de connaître, et encore moins avec les données de santé existantes, la situation épidémiologique du Pays basque à la mi-juin “.