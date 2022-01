Le gouvernement bloque plusieurs descripteurs de réseaux sociaux faisant circuler de faux contenus incitant à des contenus

Le Centre, l’année dernière, avait introduit des règles strictes pour les plateformes de médias sociaux afin de les rendre plus responsables envers les utilisateurs finaux sur l’un des plus grands marchés Internet au monde.

Le gouvernement a bloqué plusieurs réseaux sociaux qui faisaient circuler du contenu « faux et incitatif » sur Twitter, YouTube et Facebook, a déclaré samedi le ministre d’État à l’informatique Rajeev Chandrasekhar.

Les propriétaires de ces comptes sont en cours d’identification pour action en vertu de la loi, a-t-il ajouté.

Au milieu de la répression massive des messages haineux, des sources ont déclaré que le contenu offensant utilisé concernait une fausse vidéo d’un briefing du cabinet, une fausse vidéo animée montrant des violences contre le Premier ministre et des messages désobligeants ciblant les femmes hindoues téléchargés sur les réseaux sociaux.

« Groupe de travail sur un Internet sûr et fiable à @GoI_MeitY au travail. Les poignées qui tentaient de diffuser du contenu faux/incitatif sur twitter, youtube, fb, insta ont été bloquées », a tweeté Chandrasekhar samedi.

Le ministre a déclaré que les propriétaires de ces comptes étaient identifiés pour des actions en vertu de la loi, et a affirmé que les plateformes seraient examinées en fonction de leur diligence raisonnable.

Vendredi soir, le ministre avait répondu à un tweet l’exhortant à prendre des mesures contre les « créateurs d’une vidéo très violente mettant en scène le Premier ministre », qui « est dans le domaine public depuis décembre 2020 ».

Le ministre avait répondu en disant : « Au travail. @GoI_MeitY prend sa responsabilité de garder Internet Safe and Trusted et les intermédiaires responsables du contenu et de la diligence raisonnable très au sérieux ».

Des sources ont déclaré que le gouvernement avait identifié 73 identifiants Twitter, 4 éléments de contenu YouTube et 1 jeu Instagram.

En conséquence, 73 comptes Twitter ont été suspendus, 4 contenus YouTube et le jeu Instagram particulier ont été supprimés.

La police de Delhi avait enregistré un cas après avoir découvert une vidéo transformée d’une réunion d’un comité du cabinet dans laquelle certaines personnes tentaient de montrer que la réunion était contre la communauté sikhe, ont déclaré vendredi des responsables.

Le Centre, l’année dernière, avait introduit des règles strictes pour les plateformes de médias sociaux afin de les rendre plus responsables envers les utilisateurs finaux sur l’un des plus grands marchés Internet au monde.

Les règles obligent les sociétés de médias sociaux à supprimer plus rapidement les contenus litigieux, à nommer des agents de règlement des griefs et à participer aux enquêtes.

