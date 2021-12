Le gouvernement britannique condamné à une amende pour violation de données sur des personnes célèbres

12/06/2021 à 10:57 CET

SPORT.es

Le gouvernement a été condamné à une amende de 500 000 £ pour avoir partagé par erreur les adresses postales de plus de 1 000 destinataires en ligne. Le chanteur Sir Elton John, l’animateur sportif Gabby Logan et la cuisinière de télévision Nadiya Hussain font partie des personnes touchées. Le Bureau du Commissaire à l’information (ICO) a constaté que le Cabinet Office n’avait pas mis en place des mesures adéquates pour empêcher de telles violations de données.

L’erreur, survenue en 2019, était due à « la complaisance », a-t-il ajouté. Le gouvernement s’est excusé pour la violation de données et a déclaré qu’il avait pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Le 27 décembre 2019, le Cabinet Office, le département gouvernemental qui gère les distinctions honorifiques, a publié un fichier sur le site Web gov.uk montrant les adresses non écrites de 1 097 personnes qui ont reçu les distinctions honorifiques du Nouvel An pour 2020.ç

Les données ont été en ligne pendant deux heures et 21 minutes et ont été consultées 3 872 fois. Le joueur de cricket Ben Stokes, le chef Ainsley Harriott et l’ancienne chef de l’Ofcom Sharon White faisaient également partie des personnes touchées.