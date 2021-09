Le gouvernement britannique, ouvert à résoudre la question de la convocation des « anglais »

11/09/2021 à 11h19 CEST

.

Le gouvernement britannique est “ouvert à trouver une solution raisonnable” avec la FIFA, la Fédération anglaise (FA) et la Premier League, sur la possibilité que des joueurs actifs dans les clubs du pays puissent être convoqués par les différentes équipes latino-américaines dans les prochains jours de qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022.

La plus haute organisation mondiale de football explique ce samedi dans un communiqué qu’au vu des “signaux positifs et du dialogue constructif” qu’elle a reçus du gouvernement britannique sur la “fenêtre” d’octobre, et “en signe de bonne foi, de bonne volonté et de coopération », les fédérations du Brésil, du Mexique et du Paraguay ont décidé de « retirer leurs plaintes » concernant les joueurs qui évoluent dans des clubs anglais qui n’ont pas été libérés pour participer à ces derniers matches ce mois-ci.

La FIFA précise que mercredi dernier, les présidents de cette instance, la FA et le Premier ministre ont adressé une lettre conjointe au Premier ministre du Royaume-Uni, dont le gouvernement « est actuellement ouvert à trouver une solution raisonnable avec les trois organisations, qui travaille en étroite collaboration ensemble faisant preuve d’un esprit de compréhension mutuelle, dans l’intérêt de tous. »