Le gouvernement britannique publie une étude sur le concert COVID-19 à la suite d’un procès

Le gouvernement britannique a publié les résultats de son étude sur les concerts COVID-19 du programme de recherche sur les événements – après avoir été poursuivi par un certain nombre de propriétaires de sites et d’organisateurs d’événements en colère.

Le représentant britannique de la musique live Live Music Industry Venues and Entertainment (LIVE) et le Really Useful Group d’Andrew Lloyd Webber font partie des entités qui ont engagé l’action en justice, exigeant que le gouvernement dévoile publiquement les conclusions de son programme de recherche sur les événements, qui a étudié la transmissibilité de COVID-19 lors d’événements en direct basés sur la foule.

En passant, Webber a promis de défier les restrictions de verrouillage continues plus tôt ce mois-ci – tout en reconnaissant dans la même interview qu’il «aurait la mère de toutes les affaires judiciaires contre» les hauts responsables du gouvernement britannique s’ils ignoraient «leur propre science» en poussant en arrière de la quatrième étape de la « Feuille de route pour la sortie du verrouillage ».

À la suite de ces commentaires, les responsables de la santé ont en fait retardé la quatrième étape, impliquant la suppression de «toutes les limites légales aux contacts sociaux» – et, à son tour, permettant aux divertissements de foule de reprendre à grande échelle. Cette étape, qui devait provisoirement arriver ce lundi 21 juin, est désormais prévue pour le lundi 19 juillet.

Dans l’intervalle, “une série limitée d’événements pilotes aura lieu pour produire des preuves supplémentaires sur la réouverture des événements en toute sécurité”, selon le gouvernement britannique, les participants étant tenus de montrer soit la preuve qu’ils ont été vaccinés contre COVID-19, soit un “récent ” test négatif pour le bug. Les événements pilotes à venir semblent également faire partie des phases deux et trois du programme de recherche sur les événements.

Et bien que Webber – dont Cendrillon sera toujours en avant-première ce soir, bien qu’avec «un public plus petit que ce que j’avais espéré» – se soit finalement retiré de la menace de défier les mesures de verrouillage, il a poursuivi la poursuite pour obliger le gouvernement britannique à publier l’étude. conclusions, comme mentionné initialement. Les responsables ont répondu plus tôt cette semaine, indiquant qu’ils rendraient les résultats disponibles “sous peu”, mais omettant de divulguer un calendrier précis pour la publication.

Maintenant, le gouvernement britannique a publié cet après-midi les résultats de plus de 12 000 mots de son programme de recherche sur les événements – et en particulier la première phase de l’enquête, qui consistait en neuf événements pilotes (à la fois intérieurs et extérieurs) sur plusieurs jours en avril et mai. de 2021.

Les résultats de l’analyse approfondie semblent être en grande partie conformes à ceux d’autres études COVID-19 menées précédemment – c’est-à-dire que “les espaces extérieurs sont généralement moins risqués que les espaces intérieurs”, mais “tous les sites sont différents et peuvent avoir des espaces intérieurs comme les toilettes, les concessions de nourriture/boissons et les couloirs qui peuvent présenter des risques plus élevés.

De même, les organisateurs ont souligné le rôle important joué par la ventilation et les zones à fort débit comme les entrées et les sorties. “Les participants étaient en général motivés à suivre les précautions de sécurité”, a poursuivi l’étude, y compris le port de masques, avec des pourcentages de conformité détaillés divulgués pour les événements intérieurs et extérieurs.

Au total, sur les plus de 58 000 participants à l’étude, « un total de 28 cas positifs ont été identifiés à ce jour potentiellement liés aux pilotes entrepris, dont 11 ont été identifiés comme potentiellement infectieux lors d’un événement et 17 autres ont été identifiés comme potentiellement infectés. au moment ou à peu près au moment d’un événement.

Il convient de noter que le rapport détaillé, qui met en évidence les données de mesure du CO2, les implications économiques des blocages et bien plus encore, a révélé qu’un infime 15 % des participants ont effectué des tests PCR avant et après l’événement, avec le plus important ( en termes d’évaluation de la transmissibilité de COVID-19 lors d’événements, c’est-à-dire) un chiffre de test post-événement reposant à 28%.

Ajoutant apparemment aux résultats encourageants, la recherche des contacts “a trouvé des preuves d’individus symptomatiques assistant à des événements malgré les instructions pour les participants présentant des symptômes de ne pas y assister, et un cas d’un individu cherchant plusieurs LFT [lateral flow tests] après un test positif pour obtenir un résultat négatif. Mais même ces porteurs symptomatiques n’ont pas provoqué d’épidémie à grande échelle, selon le document.