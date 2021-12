Le gouvernement britannique va déployer l’identification numérique pour les contrôles de pré-emploi à partir du début de 2022

par Leah Montebello, militante Post :

Le gouvernement a annoncé son intention de déployer une nouvelle documentation d’identité numérique, qui permettra aux employeurs de vérifier l’identité des employés.

Le nouveau cadre de confiance pour l’identité et les attributs numériques du Royaume-Uni, dirigé par le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) avec le ministère de l’intérieur et le service de divulgation et d’interdiction (DBS), définira les règles et les normes que les organisations doivent suivre dans afin d’effectuer des contrôles d’identité numérique sécurisés et cohérents.

Initialement lancé en février 2021, le cadre a fait l’objet de deux séries de consultations publiques et sera déployé au début de 2022, avant les modifications pertinentes de la législation à partir d’avril 2022.

À la suite des commentaires sur la possibilité d’effectuer des chèques du droit au travail et du droit de louer à distance pendant la pandémie, le ministère de l’Intérieur a lancé un examen de la disponibilité d’une technologie spécialisée pour prendre en charge un système de chèques numériques à l’avenir.

En conséquence, le Home Office permettra désormais aux employeurs et aux propriétaires d’utiliser des fournisseurs de services certifiés de technologie de validation des documents d’identification (IDVT) pour effectuer des contrôles d’identité numérique en leur nom pour de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser les services en ligne du Home Office, y compris Citoyens britanniques et irlandais.

Ce développement s’alignera sur la proposition de DBS de permettre la vérification d’identité numérique dans le cadre de leur processus de pré-emploi, grâce à l’introduction de son Identity Trust Scheme.

En permettant l’utilisation de l’IDVT pour le droit au travail, le droit à la location et les chèques DBS, cette décision espère « soutenir les pratiques de travail à long terme après la pandémie, accélérer le processus de recrutement et d’intégration, améliorer la mobilité des employés et renforcer la sécurité et l’intégrité des chèques. », selon l’annonce du gouvernement hier.

La technologie utilisée tout au long du processus d’identification est également conçue pour éliminer les erreurs humaines en termes d’identification de documents frauduleux ou d’inexactitudes.

Cependant, certains se sont tournés vers Twitter pour remettre en question cette décision, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé de collecte de données à la suite de la pandémie.

L’un d’eux a tweeté : « Le gouvernement introduira des documents d’identité numérique à partir de 2022. La section est actuellement masquée sur votre passeport Covid. Vous ne pensiez pas vraiment que c’était juste un laissez-passer de statut de vaccin Covid, n’est-ce pas ? #COVID#NoVaccinePassportsAnywhere. »

Un autre a commenté : « La documentation d’identité numérique par la porte arrière. #JustLikeThat #ToldYouSo #Truth“

En janvier 2022, le UK Digital Identity and Attributes Trust Framework s’ouvrira aux fournisseurs pour commencer le processus de certification.

