Le gouvernement britannique veut utiliser des lampadaires et des poteaux de vidéosurveillance pour stimuler la 5G

Le gouvernement espère qu’un concours de 4 millions de livres sterling identifiera des moyens de faciliter et de simplifier pour les opérateurs mobiles le déploiement d’une infrastructure 5G sur des actifs publics tels que des lampadaires et des bâtiments.

Les opérateurs se sont souvent plaints du manque d’accès aux immeubles de grande hauteur et au mobilier urbain, mais ont été plus virulents alors que la 5G se rapproche de la couverture nationale.

La plupart du spectre utilisé pour alimenter ces réseaux a une capacité élevée mais une courte portée, ce qui signifie que les opérateurs doivent densifier leurs réseaux avec de nouveaux mâts et des micro-infrastructures telles que des petites cellules.

Lampadaires britanniques 5G

Une telle densification est nécessaire pour obtenir les avantages de la vitesse, de la capacité et de la latence de la 5G qui lui permettront de fournir un haut débit mobile amélioré, d’alimenter des applications commerciales critiques et de prendre en charge de nouveaux types de services publics.

Les lampadaires, les poteaux de vidéosurveillance, les bâtiments communaux et d’autres actifs offrent un moyen rapide et rentable d’augmenter la couverture – avec un impact visuel minimal.

Cependant, les opérateurs ont du mal à accéder aux données nécessaires pour déterminer si une structure est adaptée lorsqu’ils élaborent leurs plans de réseau. Par exemple, ils ont besoin de connaître l’emplacement et les dimensions précis et s’il existe une source d’alimentation appropriée.

Le gouvernement souhaite que les autorités locales forment des partenariats avec des entreprises du secteur privé pour voir comment ce processus peut être rendu plus efficace. En réponse, le gouvernement investira dans des plateformes de gestion des actifs numériques qui permettront aux opérateurs et aux autorités de collaborer plus facilement pour améliorer la connectivité dans leur région.

« Les lampadaires qui bordent nos rues ont un potentiel énorme pour accélérer le déploiement de la 5G et réduire le besoin de construire de nouveaux mâts, mais pour le moment, accéder à cette infrastructure peut être difficile », a déclaré le ministre de l’Infrastructure numérique Matt Warman.

« C’est pourquoi nous investissons des millions pour aider les conseils locaux et les entreprises de téléphonie mobile à travailler ensemble plus efficacement pour offrir aux gens les avantages incroyables d’une connectivité plus rapide. »

« Les réseaux mobiles sont essentiels à la reprise économique du Royaume-Uni, mais le déploiement d’infrastructures sur les actifs publics s’est souvent avéré difficile », a ajouté Hamish MacLeod de Mobile UK, un organisme industriel qui représente les opérateurs.

« Nous nous félicitons de ce concours visant à briser ces barrières et à accélérer les investissements dans la 5G en pilotant de nouvelles plateformes numériques qui rassemblent les organismes publics et les opérateurs mobiles pour rendre les infrastructures publiques plus facilement accessibles.

« Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le DCMS et les autorités locales sur ce projet. »