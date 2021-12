Le gouvernement cherche à accroître le rôle de l’industrie dans la stimulation des exportations

Après avoir atteint un record mensuel de 35,7 milliards de dollars en octobre, les exportations de marchandises ont chuté sous la barre des 30 milliards de dollars en novembre. Les exportations ont encore enregistré une hausse de 26,5 % en novembre par rapport à l’année précédente, mais il s’agissait du taux de croissance le plus faible de cet exercice.

Le ministère du Commerce a demandé aux conseils d’exportation soutenus par l’État et aux principaux organismes industriels de travailler plus étroitement avec divers ministères et missions à l’étranger, et de suggérer, par le biais de recherches et d’études, des « domaines d’intervention pertinents », dans le cadre de ses efforts plus larges pour réaliser le objectif d’exportation ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22.

Après avoir surmonté avec succès les dommages causés par deux vagues de Covid, les exportateurs indiens sont désormais confrontés à de nouvelles incertitudes liées à l’émergence d’une nouvelle variante de Covid en Afrique qui peut perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales déjà surchargées.

Pour sa part, le ministère envisage d’introduire une nouvelle série de réformes pour revigorer les zones économiques spéciales (ZES), autrefois considérées comme des moteurs de la croissance des exportations à l’avenir, dans le cadre d’une initiative « ZES-plus », a déclaré une source officielle à FE. . Le nouveau plan pourrait inclure des normes révisées pour que les ZES vendent sur le marché intérieur à des droits inférieurs et une voie de sortie plus facile pour les entreprises déficitaires dans ces enclaves hors taxes.

Le ministère souhaite également que l’industrie profite de divers programmes d’incitation liés à la production et identifie les domaines d’avantages des accords de libre-échange potentiels avec des économies clés. Il souhaite également que les organismes d’exportation soulèvent la question des barrières non tarifaires posées par n’importe quel pays afin que New Delhi puisse mettre en place des mesures de rétorsion appropriées. Dans le même temps, il a demandé aux organismes de l’industrie d’être « vocaux sur le local » et plus proactifs dans leur approche pour soutenir les exportations.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, qui a déjà organisé de nombreuses réunions avec divers organismes publics et industriels, a également proposé de réduire le fardeau de la conformité d’India Inc, ce qui contribuera également à stimuler les exportations.

En septembre, le gouvernement a également décidé de débloquer 56 027 crores pour régler toutes les cotisations en souffrance dues aux exportateurs jusqu’à l’exercice 21 dans le cadre de divers programmes visant à atténuer toute crise de liquidités. Une grande partie des fonds sera débloquée au cours du dernier trimestre de cet exercice.

Les exportations de marchandises ont fluctué entre 250 et 330 milliards de dollars depuis l’exercice 2011 ; l’exportation la plus élevée de 330 milliards de dollars a été réalisée au cours de l’exercice 19. Au cours des huit premiers mois de cet exercice, les exportations ont atteint jusqu’à 262,5 milliards de dollars. Cependant, un ralentissement de la croissance des exportations en novembre, dans un contexte de goulots d’étranglement persistants dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, tels que des coûts d’expédition élevés et une pénurie de conteneurs, fait apparaître de nouveaux risques.

Ajoutant aux déboires des exportateurs, certains pays d’Europe, marché majeur, ont déjà imposé des déplacements et autres freins à la suite de l’émergence de la nouvelle souche Covid, qui a conduit la semaine dernière l’Organisation mondiale du commerce à reporter sa réunion ministérielle. La Chine, autre marché clé pour l’Inde, a également connu récemment une augmentation des cas de Covid. Alors que certains experts ont suggéré de ne pas s’inquiéter indûment de la férocité de la nouvelle variante, d’autres ont conseillé une approche prudente.