Le gouvernement cherche à vacciner l’ensemble de la population adulte du pays d’ici la fin de l’année: MoS Health Bharati Pravin Pawar

La Commission médicale nationale et le Conseil paramédical ont été des réalisations clés dans le domaine de l’enseignement médical, a-t-elle déclaré.

Plus de 99 crore doses de vaccins COVID-19 ont été administrées en Inde et le gouvernement s’est fixé pour objectif de vacciner l’ensemble de la population adulte du pays d’ici la fin de l’année, a déclaré le ministre d’État de l’Union à la Santé et au Bien-être familial, Bharati Pravin Pawar. Mercredi.

Tout en s’adressant virtuellement à la cérémonie des « Prix d’excellence en soins de santé » de la FICCI, Pawar a indiqué que, dans le cadre de l’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi, « l’Inde est l’un des principaux pays sur le marché mondial des dispositifs médicaux. » Détaillant le succès au milieu des défis posés par COVID-19, le ministre de l’Union a déclaré: «Plus de 99 crore doses de vaccins COVID-19 ont été administrées dans le pays et le gouvernement s’est fixé pour objectif de vacciner l’ensemble de la population adulte du pays d’ici la fin de l’année. » La ministre a remercié les dignitaires présents à l’événement et a exprimé sa gratitude à la Fédération des chambres indiennes de commerce et d’industrie (FICCI) pour avoir énormément contribué à la réponse COVID-19 en étroite coordination avec les groupes habilités, les gouvernements central et étatique.

S’exprimant à cette occasion, Pawar a déclaré qu’une « grande responsabilité nous incombe de réaliser le rêve du Premier ministre de parvenir à des soins de santé abordables, accessibles, sûrs et modernes en Inde ». Elle a ajouté que « le gouvernement indien a lancé divers programmes nationaux pour la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies transmissibles et non transmissibles et l’amélioration de la santé maternelle et infantile ».

Le ministre a souligné qu’en travaillant vers l’objectif d’atteindre la couverture sanitaire universelle, le gouvernement a lancé le plus grand programme de soins de santé financé par l’État, la « Mission Ayushman Bharat ».

Elle a ajouté que le programme a été élargi pour inclure la mission de santé numérique qui vise à faire converger les différentes composantes de l’écosystème des soins de santé sur une seule plate-forme pour une intégration transparente et de meilleurs résultats pour la santé.

Pawar a informé que le gouvernement a également lancé de nombreux programmes de soutien financier au cours des deux dernières années pour créer un environnement approprié pour la croissance ainsi que pour augmenter l’infrastructure public-privé des hôpitaux et des laboratoires financés par l’État à travers le pays.

La Commission médicale nationale et le Conseil paramédical ont été des réalisations clés dans le domaine de l’enseignement médical, a-t-elle déclaré.

Le ministre a également informé que les indicateurs de santé de l’Inde ont montré une amélioration constante au cours de la dernière décennie. Elle a noté que « les efforts incessants du gouvernement central ont abouti au lancement de divers programmes nationaux pour la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies transmissibles et non transmissibles et l’amélioration de la santé maternelle et infantile ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.