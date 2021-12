Le gouvernement cherche cinq noms pour un panel sur le MSP, d’autres questions ; deux dirigeants syndicaux disent qu’il est temps de discuter de la fin du dharna, Tikait reste provocant

Le SKM a précisé que sa réunion pour discuter des demandes en suspens et pour décider de l’orientation future du mouvement des agriculteurs se tiendra le 4 décembre au lieu de mercredi.

Un jour après que le Parlement a approuvé le projet de loi sur les trois lois agricoles litigieuses qui ont déclenché une protestation des agriculteurs l’année dernière, le Centre a demandé mardi cinq noms du Samkyukt Kisan Morcha (SKM) à inclure dans un comité de discussion sur une multitude de questions , y compris le MSP, et l’organe de coordination des syndicats d’agriculteurs décideront de ceux-ci lors de sa réunion du 4 décembre, a déclaré mardi le leader des agriculteurs, Darshan Pal.

«Aujourd’hui, le Centre a demandé cinq noms à SKM pour le comité qui délibérera sur la question du prix de soutien minimum (MSP) pour les cultures. Nous n’avons pas encore décidé des noms. Nous déciderons lors de notre réunion du 4 décembre », a déclaré Pal à PTI.

Dans un communiqué publié mardi, le SKM a précisé que sa réunion pour discuter des demandes en suspens et décider de l’orientation future du mouvement des agriculteurs se tiendra le 4 décembre au lieu de mercredi.

Pendant ce temps, The Indian Express a cité Kulwant Singh Sandhu, secrétaire général de Jamhuri Kisan Sabha, disant que les lois agricoles ont été abrogées et si leurs autres demandes telles que la formation d’un comité sur la MSP et la discussion de ses modalités, et le retrait des FIR contre les agriculteurs sont également rencontré, « ce sera un point fort pour lever le dharna » des agriculteurs qui manifestent depuis un an aux frontières de Delhi.

Jagmohan Singh Patiala, secrétaire général de BKU (Dakaunda), a également déclaré : « Maintenant, nous devrions entamer des discussions sur la suppression des dharnas des frontières, à certains endroits au Pendjab et dans d’autres États également. Cette discussion devrait commencer au sein des syndicats dès maintenant.

« Le gouvernement nous a approchés mardi, cherchant les noms de cinq dirigeants syndicaux d’agriculteurs pour faire partie du comité MSP. Ils nous ont assuré verbalement que des lettres avaient été envoyées à tous les États pour retirer les plaintes déposées contre les agriculteurs. Mais il n’y a encore rien d’écrit. Le ministère de l’Intérieur est en contact permanent avec nous. Par conséquent, je pense que la plupart des demandes ont été satisfaites », a-t-il déclaré.

Cependant, un provocateur Rakesh Tikait, a déclaré à India TV que la manifestation ne prendra fin qu’une fois que le Centre aura donné une assurance sur MSP et aura répondu aux autres demandes formulées par les agriculteurs, y compris le retrait des affaires contre les agriculteurs protestataires. Il est rapporté que le ministère de l’Intérieur a déjà communiqué aux gouvernements des États pour entamer le processus de retrait de plus de 48 000 cas contre les agriculteurs au cours de l’agitation d’une année contre la loi agricole.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé qu’un comité serait formé pour prendre des décisions sur les sujets de la promotion de l’agriculture basée sur un budget zéro, de la modification des modèles de cultures en fonction des besoins changeants du pays et de la MSP plus efficace et transparente.

Il l’a annoncé lors de son discours à la nation dans lequel il a également déclaré que le gouvernement avait décidé d’abroger les trois lois agricoles, qui étaient au centre des protestations des agriculteurs au cours de l’année écoulée. Le Premier ministre avait déclaré que le comité comprendrait des représentants des gouvernements central et des États, des agriculteurs, des scientifiques agricoles et des économistes agricoles.

