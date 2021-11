Le gouvernement cherche désormais à utiliser les plus anciennes énergies renouvelables pour baisser le prix de l’électricité

11/07/2021 à 19:24 CET

Sara ledo

Après la tentative infructueuse de réduire les revenus des grandes compagnies d’électricité, le gouvernement s’est concentré sur retirer du marché de gros la production de renouvelable Plus ancien et les installations de cogénération et de traitement des déchets (installations du régime de rémunération spécifique connu sous le nom de RECORE) pour servir directement à industrie et aux consommateurs domestiques avec des tarifs réglementés (PVPC) à un prix inférieur au marché actuel (plus de 200 euros le mégawattheure).

Environ 60 % des 50 000 mégawatts d’énergie renouvelable et de cogénération installés en Espagne correspondent à ce type d’installation. Il s’agit d’usines, antérieures à 2014, qui avaient la garantie d’un rentabilité raisonnable pour couvrir votre investissement afin de pouvoir rivaliser sur un pied d’égalité sur le marché. Ces installations ont une rentabilité comprise entre 7,09 % et 7,39 % qui est ajustée tous les trois ans avec les revenus perçus (la prochaine sera à la fin de l’année prochaine).

Selon la CNMC, sur les 114 034 gigawattheures d’énergies renouvelables et de cogénération vendus l’an dernier, 82 375 étaient des installations avec primes. Et parmi celles-ci, la plupart étaient des usines de cogénération ou de traitement des déchets renouvelables (53 379) et les autres (28 996). C’est pourquoi le ministère de la Transition écologique a rencontré ces dernières semaines des associations d’énergies renouvelables comme l’AEE, l’Appa, l’Unef ou l’Anpier et des cogénérations (Acogen et Cogen) pour prendre connaissance de leurs propositions.

Le principal problème exposé par le secteur est que bon nombre de ces installations ne sont « pas disponibles » car ils ont une couverture préalable des prix afin de ne pas dépendre du marché. « Fixer un prix fixe pour ces installations au lieu du prix du marché implique un changement de conditions et nous devons voir comment cela se fait et quelles implications cela a », explique le directeur général d’APPA Renovables, José María González Moya.

Le premier mot d’ordre est donc que le mécanisme finalement mis au point par l’Exécutif être bénévole et, si ce n’est pas le cas, qu’il dispose au moins d’un degré d’exemptions qui permet à toutes les installations qui ont compromis l’énergie de ne pas être contraintes de rompre leurs contrats. « C’est ce qui ferait le succès d’une telle mesure », souligne le directeur général de l’Association des entreprises éoliennes (AEE), Juan Virgilio.

Une autre clé sera de savoir quelles sont les conditions de vente de celui-ci énergie « pour ne pas nuire au secteur ». C’est-à-dire le prix, les caractéristiques de la vente et le moment. « S’il s’agit de donner un coup de main, nous mettrons l’énergie à disposition du gouvernement pour décider quoi en faire », reconnaît le directeur général de l’UNEF, José Donoso.

Mais tout n’est pas harmonieux. Les petits commerçants, intégrés à l’ACIE, ont prévenu l’Exécutif que ces mesures pourraient impliquer un « transfert massif de clientèle » vers le « nouveau » taux « artificiellement réduit » avec lequel « les libre-échangistes ne pourraient pas concurrencer ».

De plus, ils préviennent que le schéma de financement actuel pourrait être « cassé » (représentation des générations indépendantes) ce qui leur ferait perdre une source de financement de 1 000 millions et ils devraient déposer sur leurs fonds propres un « montant énorme » de garanties avant OMIE. Cependant, le gouvernement travaille également par l’intermédiaire de l’ICO pour offrir des garanties de liquidité ou de garanties plus importantes et par l’intermédiaire de l’OMIE et de la CNMC pour fournir des garanties supplémentaires afin de réduire les conditions et les obligations relatives à leurs garanties.