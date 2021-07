Le gouvernement cherche un hochement de tête pour une dépense supplémentaire de Rs 1,87-lakh-crore

La RBI a déjà transféré un excédent de Rs 99 122 crore au cours de l’exercice 22, contre Rs 57 130 crore lors de l’exercice précédent.

Trois semaines après le déploiement d’un plan de secours pour atténuer le coup dur de Covid, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé mardi l’autorisation du Parlement pour une dépense supplémentaire brute de 1,87 lakh crore au cours de l’exercice en cours.

Cependant, les sorties nettes de trésorerie sont limitées à seulement 23 675 crores de roupies, car une part substantielle (1 63 527 crores de roupies) des dépenses supplémentaires sera couverte grâce aux économies réalisées grâce à la compression des dépenses dans plusieurs ministères et à l’amélioration des recettes et des recouvrements. Les dépenses nettes sont dominées par les propositions de dépenses pour le secteur de la santé. Sitharaman a déposé l’exposé des revendications, qui comprenait 47 subventions et un crédit, à la Chambre basse.

Ainsi, le 30 juin, le ministère des Finances a demandé à 81 ministères/départements ou organisations de réduire leurs plans de dépenses pour le trimestre de septembre d’au moins 5 points de pourcentage (pps) par rapport au niveau de maintien du statu quo de 25 % du total -année de dépenses, compte tenu de la tension sur les finances du gouvernement.

En outre, on apprend que les dépenses de la plupart des ministères sont restées à moins de 20 % de l’estimation du budget annuel au premier trimestre, contre la limite disponible de 25 %. Les mesures ont permis de générer des économies pour le Centre, jusqu’à Rs 1,15 crore lakh au cours de la première moitié de l’exercice en cours, selon une estimation de FE.

En tant que tel, l’impact fiscal net du paquet de 6,29 lakh-crore, annoncé le 29 juin, s’élevait à seulement Rs 1,3 lakh crore en FY22, selon une estimation de Nomura, et une partie importante de celui-ci (Rs 2,68 lakh crore) ne comprenait que des garanties de crédit.

Bien entendu, une concentration soutenue sur les dépenses d’investissement, une probabilité d’une augmentation progressive même des dépenses de recettes au second semestre et des déficits de recettes globales pourraient encore exercer une pression sur l’objectif de déficit budgétaire de l’exercice 22 de 6,8 % du PIB. Mais à moins qu’une troisième vague plus sauvage ne frappe le pays et que l’ensemble des plans budgétaires ne se détraque, le déficit pourrait ne pas dépasser largement le niveau budgétisé.

De plus, la possibilité d’une baisse des revenus de désinvestissement de l’objectif ambitieux de Rs 1,75 crore lakh pourrait être partiellement compensée par un dividende généreux de la banque centrale. La RBI a déjà transféré un excédent de Rs 99 122 crore au cours de l’exercice 22, contre Rs 57 130 crore lors de l’exercice précédent.

La plus grande demande concernait le transfert de Rs 1,59 crore lakh aux États pour aider à combler leur manque à gagner en matière de TPS; ce montant sera libéré dans le cadre d’une facilité de prêt adossé. La semaine dernière, le Centre a versé 75 000 crores de roupies aux États, soit près de la moitié du montant estimé de la rémunération en année pleine, ce qui améliorerait leur situation de liquidité et leur permettrait d’augmenter leurs dépenses d’investissement.

Le gouvernement a également demandé un total de 12 207 crores de roupies pour couvrir les dépenses visant à renforcer la réponse d’urgence à Covid-19 dans le cadre de la mission nationale de santé rurale. Un autre crore de Rs 3 650 est recherché à diverses fins liées au ministère de la Santé. Jusqu’à 1 872 crores sont réservés aux prêts et avances à Air India.

De même, le gouvernement a demandé l’approbation de l’allocation de 1 750 crores de roupies pour le soutien des intérêts composés aux prêteurs contre le moratoire sur les prêts de l’année dernière. Le Centre avait annoncé que les prêts aux particuliers et aux petites entreprises jusqu’à 2 crores bénéficieront de l’exonération des intérêts composés pendant la période moratoire de mars à août 2020. Cependant, par la suite, la Cour suprême a autorisé l’exonération des intérêts composés pour tous les emprunteurs, indépendamment de du montant de leur prêt. Il n’est pas clair si le montant exact du fardeau que le gouvernement partagera avec les prêteurs.

Pour fournir une assistance aux sucreries contre son obligation relative à la campagne de commercialisation 2019-2020, le gouvernement demande également l’approbation d’une dépense supplémentaire de Rs 1 100 crore.

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que la majeure partie des dépenses brutes concernait les prêts adossés destinés à fournir une compensation de la TPS aux États, ce qui n’affecte pas le déficit budgétaire du Centre. «Il semble que la dépense de plus de 90 000 crores de roupies pour la fourniture gratuite de céréales en mai-novembre 2021, soit absorbée par le coussin créé dans le budget de cette année, en raison du remboursement anticipé des prêts de la FCI à la NSSF au cours de l’exercice 21, ” elle a dit.