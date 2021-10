Le gouvernement cible 10 millions d’inscriptions pour le régime de retraite Atal, selon un membre du PFRDA

La stratégie du PFRDA consistait à faire appel aux banques, aux non-banques, aux banques coopératives et aux banques de paiement pour pousser l’APY.

Deepak Mohanty, membre à plein temps de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA), a déclaré que le gouvernement visait 10 millions d’inscriptions en 2021-2022 dans le cadre de l’Atal Pension Yojana (APY). Le nombre total d’inscriptions au cours du premier semestre de l’exercice 22 a atteint 3,98 millions. Au cours de l’exercice 21, le nombre total d’inscriptions était de 7,91 millions.

L’APY est le régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité de revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée (allant de 1 000 à 5 000 Rs/mois), proportionnellement à la contribution individuelle. L’APY à cotisations définies et à prestations définies a enregistré des rendements d’environ 10 %.

Il a exhorté les banques à se lancer dans l’intégration numérique des abonnés via leurs sites Web, leurs services bancaires en ligne et leurs applications, car les jeunes seraient plus enthousiastes si des options numériques leur étaient proposées. La campagne d’inclusion financière ne serait pas complète si les gens ne recevaient pas un bouquet complet de produits financiers, ils voulaient donc que plus de gens se joignent, a déclaré Mohanty.

Mohanty était à Pune lundi au programme de sensibilisation APY du comité des banquiers au niveau de l’État de la Banque du Maharashtra. Le PFRDA met en œuvre le programme de sensibilisation de l’APY dans 40 endroits du pays et il s’agissait de la première réunion de ce type de la série.

L’APY compte 34 millions d’abonnés et la couverture est d’environ 7 %. Mais le potentiel de croissance est encore suffisant. À l’heure actuelle, la State Bank of India, la Bank of Baroda et la Canara Bank figurent parmi les trois premières banques inscrites à l’APY. L’Uttar Pradesh, le Bihar et le Bengale occidental sont les trois principaux États pour les inscriptions à l’APY.

