Le gouvernement clarifie la norme 100 % d’IDE applicable aux raffineurs et détaillants BPCL

Actuellement, 49 % d’IDE sont autorisés par voie automatique dans le raffinage du pétrole par les PSU, sans aucun désinvestissement ni dilution des capitaux propres nationaux dans les PSU existantes.

Le gouvernement peut préciser que la limite de 100 % des investissements directs étrangers (IDE) par voie automatique sera applicable au raffineur-détaillant BPCL lorsqu’il deviendra une entreprise privée après que le gouvernement aura vendu sa participation de 52,98 % dans la société.

« Jusqu’à 100 % d’IDE est autorisé dans le secteur privé dans le raffinage, et BPCL est en train d’être privatisée par le gouvernement. Le ministère de la Promotion de l’industrie et du commerce intérieur doit clarifier », a déclaré un haut responsable du ministère des Finances.

La politique actuelle d’IDE autorise 100% d’IDE sous la voie automatique dans la vente au détail de carburant pour le secteur privé, mais le limite à 49% dans les UPE des activités de raffinage. Étant donné que les 100% d’IDE sous la voie automatique sont déjà autorisés pour le raffinage dans le secteur privé, un autre responsable du ministère des Finances a déclaré qu’aucun amendement aux normes d’IDE n’était nécessaire car BPCL deviendra également une entreprise privée après le désinvestissement.

“Étant donné que le Cabinet a déjà approuvé la privatisation de BPCL et que les normes d’IDE autorisent 100 % d’investissement étranger par voie automatique dans le raffinage du secteur privé, il n’est pas nécessaire de modifier la politique d’IDE”, a déclaré le deuxième responsable.

La participation du Centre dans BPCL, qui est évaluée à environ Rs 54 200 crore aux prix actuels du marché, est un élément clé de son plan ambitieux visant à mobiliser Rs 1,75 crore lakh en recettes de désinvestissement au cours de l’exercice 22.

Avec la deuxième vague de pandémie de Covid entravant le mouvement des cadres des soumissionnaires pour l’évaluation des actifs entraînant un retard dans l’achèvement de la diligence raisonnable, les soumissionnaires ont bénéficié d’un délai supplémentaire et devraient maintenant soumettre des offres financières pour BPCL vers septembre.

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour le rachat de BPCL.

