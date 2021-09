Le gouvernement commence l’évaluation des offres d’Air India

in

Le groupe Tata a fondé Air India sous le nom de Tata Airlines en octobre 1932. Le gouvernement a nationalisé la compagnie aérienne en 1953.

Le gouvernement a commencé à évaluer les offres financières reçues de Tata Group et du fondateur de SpiceJet pour l’acquisition d’Air India, ont indiqué des sources.

Avec cela, le processus de privatisation du transporteur national est passé à la phase suivante alors que le gouvernement cherche à conclure rapidement l’accord.

Les offres financières sont évaluées par rapport à un prix de réserve non divulgué et l’offre offrant le prix le plus élevé au-dessus de cette référence serait acceptée.

En cas de succès, cela marquera le retour d’Air India à Tata après 67 ans.

Tatas exploitait un premier transporteur à service complet, Vistara, en partenariat avec Singapore Airlines. On ne savait pas dans l’immédiat si le groupe avait soumissionné seul ou par l’intermédiaire du transporteur à bas prix AirAsia India.

On a dit que Singapore Airlines ne souhaitait pas participer au programme de privatisation car cela ne ferait qu’ajouter aux problèmes financiers de Vistara et de ses propres.

Le gouvernement cherche à vendre 100 % de sa participation dans la compagnie aérienne nationale appartenant à l’État, y compris la participation de 100 % d’Air India dans AI Express Ltd et de 50 % dans Air India SATS Airport Services Private Ltd.

Le processus de vente de parts, qui a commencé en janvier 2020, a connu des retards en raison de la pandémie de COVID-19. En avril 2021, le gouvernement a demandé aux soumissionnaires potentiels de présenter des offres financières. Le dernier jour de dépôt des offres financières était le 15 septembre.

Le groupe Tata faisait partie des multiples entités qui avaient déposé une première manifestation d’intérêt (EoI) en décembre 2020 pour l’achat du Maharaja.

Les tentatives précédentes depuis 2017 n’ayant pas suscité d’intérêt significatif et après avoir reçu les commentaires d’investisseurs potentiels, le gouvernement a adouci en octobre de l’année dernière la clause EoI relative au transfert de la dette d’Air India au nouvel investisseur, donnant aux soumissionnaires la possibilité de décider du montant de la dette colossale qu’ils veulent absorber.

Selon l’EoI d’Air India émis par le Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) en janvier 2020, sur la dette totale de la compagnie aérienne de Rs 60 074 crore au 31 mars 2019, l’acheteur serait tenu d’absorber Rs 23 286,5 crore. Le reste serait transféré à Air India Assets Holding Ltd (AIAHL), un véhicule ad hoc.

Air India est en perte depuis sa fusion avec l’opérateur national Indian Airlines en 2007.

La compagnie aérienne, qui a été créée par les Tatas en tant que transporteur de courrier en 1932, donnera au soumissionnaire retenu le contrôle de 4 400 emplacements d’atterrissage et de stationnement nationaux et 1 800 internationaux dans les aéroports nationaux, ainsi que 900 emplacements dans les aéroports d’outre-mer.

En outre, le soumissionnaire obtiendrait 100 pour cent de la branche low-cost Air India Express et 50 pour cent d’AISATS, qui fournit des services de fret et d’assistance au sol dans les principaux aéroports indiens.

