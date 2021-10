Le gouvernement confirme la taxation des revenus cryptographiques au milieu de la répression

Le développement récent de la répression de la cryptographie en Corée du Sud a vu le gouvernement confirmer le calendrier pour commencer la réglementation fiscale de la cryptographie dans le pays. La taxation des crypto-monnaies sera mise en œuvre le 1er janvier de l’année prochaine, ce qui imposera une taxe de 20% sur les bénéfices des transactions. Alors que le Parti démocrate de Corée a continué de discuter du report de la taxation par le biais du groupe de travail sur les actifs virtuels, lors d’une récente réunion gouvernementale de haut rang, la conclusion s’est opposée à tout nouveau retard dans la période de taxation de la cryptographie.

“La taxation des actifs virtuels sera mise en œuvre à partir du 1er janvier de l’année prochaine comme c’est le cas actuellement… Récemment, le marché des actifs virtuels a été chaud, et même si les investisseurs ont subi des dommages, il y avait une opinion qu’il était juste d’augmenter la taxe en premier avant de créer une garantie appropriée pour les protéger… Il n’y a actuellement aucune loi qui puisse remplacer la loi actuelle, donc la taxation se déroulera comme prévu », a déclaré un responsable du gouvernement à une publication d’information locale.

Le gouvernement sud-coréen est témoin d’un conflit d’intérêts interne concernant la cryptographie

Les conflits d’intérêts internes du gouvernement en Corée du Sud sur les décisions de taxer la crypto au milieu de la répression sont évidents depuis un certain temps maintenant. Alors que les déclarations de certains responsables visaient à spéculer sur la révision du plan de taxation des actifs virtuels à partir de zéro, le ministère de la Stratégie et des Finances a toutefois noté le contraire en annonçant qu’il se préparait à la taxation de l’année prochaine comme prévu.

“La taxe n’a pas été fixée avec précision et selon la manière dont les réglementations (liées à l’institutionnalisation) sont élaborées dans le processus de gestion des actifs virtuels, la partie fiscale est également… Vous devez être ouvert et y réfléchir”, a déclaré le représentant Dong-soo. Dong, le chef du groupe de travail sur les actifs virtuels du Parti démocrate, a déclaré aux journalistes, après la 5e réunion du groupe de travail sur les actifs virtuels du Parti démocrate.

Répression de la crypto en Corée du Sud

Alors que la répression sud-coréenne de la cryptographie s’étend, les géants de l’échange de crypto-monnaies cèdent également au trou noir réglementaire. Récemment, Upbit, la plus grande bourse de Corée du Sud, a informé ses utilisateurs que les comptes dont le commerce s’élevait à plus d’un million de won sur sa plate-forme devaient passer la vérification KYC. Selon les plateformes d’information locales en Corée, depuis le 1er octobre, Upbit a activé le processus de vérification d’identité sur toutes les transactions de 1 million de won et plus.

