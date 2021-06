Le gouvernement confirme plus de 60 000 fans à Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020

De grandes foules reviendront à Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 (Photo : AMA/.)

Plus de 60 000 fans seront autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l’Euro 2020 à Wembley le mois prochain, remplissant 75% de la capacité du stade, a confirmé le gouvernement.

Pour y assister, les fans doivent soit avoir une preuve de vaccination complète 14 jours avant le match, soit présenter un résultat de test Covid-19 négatif.

Si les jeux se vendent, ce sera la plus grande foule lors d’un événement sportif au Royaume-Uni pendant plus de 15 mois.

Les demi-finales se joueront les 6 et 7 juillet, la finale le dimanche 11 juillet.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: “Nous sommes ravis que davantage de fans puissent désormais traverser les tourniquets de Wembley et profiter de la finale de l’EURO 2020.



Les fans anglais espèrent soutenir leur équipe en demi-finale et en finale (Photo: .)

«Alors que nous continuons à progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité absolue. Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à davantage de fans de voir l’action en direct.

“La finale promet d’être un moment inoubliable dans notre rétablissement national après la pandémie.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a ajouté : “C’est une excellente nouvelle que tant de fans puissent regarder les trois derniers matches de l’EURO 2020 à Wembley.

« Les 18 derniers mois nous ont appris – à la fois sur et en dehors du terrain – à quel point les fans font partie intégrante du tissu du jeu.

«Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette voie.



Les fans écossais ont apprécié leur voyage à Wembley vendredi dernier et pourraient encore revenir (Photo: AMA / .)

“Je suis reconnaissant au Premier ministre et au gouvernement britannique pour leur travail acharné dans la finalisation de ces arrangements avec nous, pour faire de la phase finale du tournoi un grand succès à Wembley.”

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré: “C’est formidable que le gouvernement ait accepté d’autoriser plus de 60 000 fans à Wembley pour les trois derniers matches du tournoi. C’est incroyable l’atmosphère que les fans ont pu générer jusqu’à présent, donc en avoir trois fois plus sera fantastique.

“Nous avons toujours dit que les fans sont la pierre angulaire du jeu, donc c’est génial que tant d’autres aient la chance de voir la finale du tournoi. Nous espérons que ce programme jette les bases d’un retour en toute sécurité des supporters dans les stades de tout le pays la saison prochaine.’

