Le gouvernement craint que les déclarations de Garzón ne « donnent des munitions » à Vox dans le monde rural

01/06/2022

Le à 07h30 CET

Marisol Hernandez

Pour la deuxième fois en quelques mois, une déclaration du Ministre de la Consommation, Alberto Garzón, sur le consommation de viande Ils ont réveillé le secteur et l’industrie de l’élevage et ont conduit le gouvernement à le désavouer pour arrêter la polémique. le malaise dans le Le bloc socialiste de la Coalition Executive est grand -l’Espagne est une puissance agro-alimentaire- et cette question est considérée comme « des munitions pour l’opposition », à un moment d’ailleurs, « croissance de Vox dans le monde rural », en partie à cause du sentiment d’incompréhension de certains citoyens vis-à-vis de leurs coutumes et de leur mode de vie.

Tel que publié ce jeudi par El Periódico de España, Garzón en juillet dernier recommandait déjà de réduire la consommation de filets pour un problème de santé et pour aider à préserver la planète. Désormais, le débat a refait surface avec plus de force car dans une interview au Guardian, publiée le 26 décembre, on lui a demandé comment il allait convaincre les éleveurs et changer la mentalité des Espagnols pour y parvenir. La réponse du ministre a été qu’il faut faire la différence entre l’élevage industriel et extensif. « Il s’agit d’un élevage écologiquement durable qui a beaucoup de poids dans certaines régions d’Espagne comme les Asturies, une partie de Castilla y León, voire l’Andalousie ou l’Estrémadure », a-t-il insisté, « mais c’est durable, qui Ce n’est durable à aucun moment c’est ce qu’ils appellent ceux des macrofermes« .

De la partie socialiste de l’Exécutif, ils assurent que le ministre « ne mesure pas ses mots » et il ne comprend pas la répercussion de ce qu’il dit. « Tu ne peux pas te jeter dans la piscine comme ça », assurent-ils. Pour cette raison, ce mercredi ils n’ont eu aucun souci de se détacher de lui. Deux ministres du PSOE, -d’abord celui de l’Éducation, Pilar Alegría, et plus tard la porte-parole même de l’exécutif et ministre de la Politique territoriale, Isabel Rodríguez-, les deux qui ont eu des interventions publiques ont défendu que leur position est strictement « personnelle ».

« Toutes les villes ne sont pas de vertes prairies »

La question n’est pas de savoir si l’humanité doit manger moins de viande, ce qui est un débat totalement ouvert, pertinent et global, mais comment combiner cette aspiration avec la réalité. Et en ce sens, les dommages causés par ces dernières déclarations sont considérés comme plus importants. Car on y voit une méconnaissance des possibilités de promouvoir une industrie dans une ville et de créer des emplois. « Tout le monde n’a pas de grandes prairies pour faire paître le bétail. Dans certaines villes il n’y a rien, ce sont des friches », disent des sources gouvernementales. Et justement, ajoutent-ils, ces fermes intensives font « qu’il n’y a pas de chômage.

« Il faut comprendre la réalité économique », quelque chose qu’ils pensent que Garzón n’a pas fait. « Tout n’est pas un monde idéal, vert et écologique ». C’est précisément cette ignorance, soulignent-ils, qui provoque la « colère » des ruraux car elle est prêchée contre eux « d’un point de vue, des villes » avec « certaines positions écologistes ». Vox, qui a fait de la défense de traditions comme la chasse ou les taureaux un de ses drapeaux, finit par profiter de ce malaise, de cette distance entre la campagne et la ville.

C’est quelque chose que le Ministre de l’Agriculture, Luis Planas, au congrès du PSOE. Son message n’était pas destiné à Garzón mais à son propre parti. En fait, tout comme aux dernières heures les barons socialistes comme Javier Lambán (Aragon) ou Emiliano García-Page se sont soulevés contre le ministre de la Consommation, ils ont également remis en cause d’autres décisions de la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera.

L’agriculture défend les macro-fermes

Maintenant, la controverse est plus vaste en raison de l’argument que Garzón a fait de ce qu’il appelle les « macrofermes ». Lorsqu’en été, il a conseillé de réduire la consommation de steaks, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, l’a corrigé en quelques mots sur ses propres goûts gastronomiques : « Partout où ils mettent un steak sur place, c’est imbattable. » Planas a également déclaré que la proposition de son compagnon de cabinet était « absolument déplacée » en raison de la pénalité qu’elle impliquait pour les éleveurs.

Des sources exécutives indiquent que « toute l’agriculture intensive n’est pas mauvaise » et « on ne peut pas dire que les conditions ne sont pas remplies » tant en ce qui concerne le bon traitement des animaux que la sécurité alimentaire. La controverse a été d’une telle ampleur dans le secteur que le ministère de l’Agriculture a publié une déclaration dans laquelle il défend que l’Espagne « est un pays qui produit des aliments de qualité, de prestige reconnu sur les marchés internationaux » et rappelle que « des modèles coexistent d’alimentation intensive et l’élevage extensif, qui suivre les normes strictes de production et de bien-être animal de l’Union européenne » et que « ils génèrent de l’emploi et de l’économie dans les villes espagnoles ».