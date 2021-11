Le gouvernement d’Andhra Pradesh retire la loi controversée des trois capitales face à l’opposition des agriculteurs

Le Cabinet de l’État a tenu une réunion d’urgence et a autorisé le projet de loi d’abrogation à être présenté à l’Assemblée législative, ont indiqué des sources gouvernementales.

Le gouvernement YS Jagan Mohan Reddy de l’Andhra Pradesh a retiré la loi controversée sur la décentralisation et le développement inclusif de toutes les régions, adoptée l’année dernière, qui visait à établir trois capitales pour l’État. L’État du sud assistait à des manifestations depuis plus de deux ans contre le projet de loi.

Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a fait la grande annonce lundi à l’assemblée de l’État. « Nous pensions que la décentralisation du capital était indispensable dans l’Andhra Pradesh. Le gouvernement va reprendre le projet de loi qui a été présenté plus tôt. Nous présenterons un nouveau projet de loi sans erreurs », a déclaré Reddy devant l’assemblée législative de l’État.

Pendant ce temps, l’avocat général S Subramaniam a informé la Haute Cour que le gouvernement avait décidé de retirer la loi. Il a déclaré que le ministre en chef ferait une déclaration à ce sujet à l’Assemblée de l’État.

Le banc de la division de la Haute Cour dirigé par le juge en chef PK Mishra a demandé à l’AG de déposer un affidavit détaillé.

Le Cabinet de l’État a tenu une réunion d’urgence et a autorisé le projet de loi d’abrogation à être présenté à l’Assemblée législative, ont indiqué des sources gouvernementales.

La décision sur la question intervient à la suite de l’opposition des agriculteurs à la décision du gouvernement alors que les ryots qui s’étaient séparés de leurs terres agricoles fertiles pour le développement de la nouvelle capitale de l’État, s’étaient insurgés contre la décision du YSRC au pouvoir. .

Incidemment, Reddy avait rencontré en juin le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, et avait demandé un statut de catégorie spéciale à l’État, en plus d’approuver les trois projets de loi de l’État, entre autres. Le gouvernement avait précédemment laissé entendre qu’AP pourrait avoir trois capitales : la capitale exécutive à Visakhapatnam, la capitale législative à Amaravati et la capitale judiciaire à Kurnool.

