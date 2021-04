Le gouvernement d’Ashok Gehlot obtient un investissement privé de Rs 1,67 Lakh Crore au Rajasthan

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot

Le gouvernement du Congrès dirigé par Ashok Gehlot au Rajasthan a annoncé aujourd’hui qu’il avait obtenu des investissements d’une valeur de 1,67 lakh crore de Rs de la part d’acteurs privés, un développement qui, selon lui, a apporté des nouvelles positives dans la morosité qui prévaut en raison de la pandémie. Selon une déclaration publiée par le gouvernement de l’État, une grande partie des investissements se déroule dans le secteur des énergies renouvelables. L’annonce a été faite lors de la première réunion du Board of Investment présidé par le ministre en chef Ashok Gehlot. Le gouvernement de l’État a déclaré que les nouveaux investissements créeraient près de 40 000 nouveaux emplois au Rajasthan. Seul le secteur des énergies renouvelables fournira 90 pour cent des emplois et cela aussi dans les terres arides de l’État, qui ont moins de chance en raison d’être des terres non agricoles telles que les distcists de Jaisalmer, Jalore et Barmer.

Le gouvernement a également informé qu’Adani Green Energy, Renew Power, Greenko Energies et JSW Solar investissent près de Rs 1,64,540 crore au total et offriront des opportunités d’emploi à plus de 37000 dans le secteur des énergies renouvelables au cours des deux prochaines années. Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a chargé les responsables de veiller à ce que les nouveaux projets soient lancés dans les délais impartis en supprimant les goulots d’étranglement dans les investissements dans l’État.

Au cours des deux dernières années, a-t-il dit, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses politiques et programmes importants pour accroître les investissements au Rajasthan. «Le programme de promotion des investissements du Rajasthan (RIPS 2019), la politique de développement industriel du Rajasthan 2019, à travers le système de guichet unique et le système de guichet unique et de nombreuses installations sont fournies aux investisseurs», a déclaré le ministre en chef.

Le Board of Investment du Rajasthan, présidé par le ministre en chef, a également autorisé les projets de Sahasara Semiconductors dans l’électronique, Mewar Polytex dans le textile technique, ASI Industries dans l’ingénierie de la pierre de fabrication, Hema Media Sources dans le médical et la santé et Kanchan India dans le textile.

En outre, a déclaré le gouvernement, les questions relatives aux projets du groupe Kajaria dans la fabrication de produits de bain et de carreaux de céramique, JCB dans les engins de terrassement, Saint-Gobain dans les secteurs de la fabrication de verre ont été réglées pour le bon fonctionnement de ces projets. «Collectivement, l’investissement total de ces entreprises est estimé à Rs 3200+ Cr et l’emploi de 5600+ personnes est attendu», a déclaré l’État dans un communiqué.

Selon le communiqué, Saharsa Semiconductors mettra en place une unité d’assemblage, de test, de marquage et de conditionnement pour la production de composants de mémoire. ASI Industries mettra en place une unité de fabrication de pierre reconstituée qui sera une unité orientée vers l’exportation qui exportera 90% des produits aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et dans le Golfe.

