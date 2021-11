Le gouvernement d’Assam va déployer un programme d’aide à la microfinance et distribuer des chèques aux emprunteurs

Ce sera la première phase du programme de distribution de chèques. Après l’annonce de l’aide spéciale le 18 juin, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec les prêteurs de microfinance pour la mise en œuvre du programme en août.

Le gouvernement d’Assam commencera à distribuer des chèques au segment des clients de la microfinance de l’État, qui remboursaient régulièrement leurs prêts, à partir de dimanche pour leur offrir des incitations dans le cadre du méga programme d’aide à la microfinance annoncé plus tôt cette année. Plus de 10 emprunteurs lakh relèvent de ce segment et les dépenses des gouvernements pour les inciter seraient d’environ 2000 crores de roupies.

Pour commencer, le gouvernement dirigé par Himanta Biswa Sarma devrait déployer l’allégement unique spécial au cours d’un événement de trois jours commençant le 28 novembre. Ce sera la première phase du programme de distribution de chèques. Après l’annonce de l’aide spéciale le 18 juin, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec les prêteurs de microfinance pour la mise en œuvre du programme en août.

«À partir du 28 novembre, le gouvernement commencera à distribuer des chèques aux clients de catégorie 1, qui étaient réguliers dans les remboursements sans aucune cotisation au 31 mars 2021. Chaque client recevra une somme de Rs 25000 ou en souffrance, selon le plus bas des deux, comme incitation à de continuer à maintenir une bonne discipline de crédit. Plus de 10 clients lakh bénéficieront de cet avantage, et environ 2 000 crores de roupies représentent le paiement du gouvernement pour cette catégorie », a déclaré à FE Manoj Nambiar, MD, Arohan Financial Services. Selon les grandes lignes de l’allègement spécial, le gouvernement paiera également les arriérés des clients en souffrance pour les rendre réguliers et apurer l’encours du prêt pour les clients vraiment stressés touchés par la pandémie. S’exprimant lors de la signature du protocole d’accord à Guwahati en août, Sarma avait déclaré que le programme, Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme (AMFIRS), 2021, impliquerait un portefeuille de crédits de 12 000 crores de roupies, sur lequel le gouvernement de l’État serait tenu de dépenser environ Rs 7200 crore. «Les clients, qui étaient réguliers dans les remboursements, sont distingués en premier afin que l’incitation et les récompenses passent en premier plutôt que le soulagement pour les clients délinquants. Ces clients ont été des habitués et ils ont gardé le nom de l’état haut par leur comportement. C’est pourquoi le ministre en chef et le gouvernement leur donnent la priorité dans un premier temps », a souligné Nambiar, qui fait partie du comité directeur des prêteurs.