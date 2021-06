Le gouvernement de Delhi a exagéré par quatre fois les besoins réels en oxygène : panel de la Cour suprême

in

Au plus fort de la deuxième vague de COVID-19, le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal avait critiqué le Centre pour ne pas avoir alloué suffisamment d’oxygène à l’État.

Un rapport intermédiaire préparé par une équipe d’audit nommée par la Cour suprême a révélé que la crise de l’oxygène à Delhi était un canular et créée artificiellement en exagérant la demande réelle. Le panel a noté que le gouvernement de Delhi avait exagéré les besoins en oxygène de plus de quatre fois entre le 25 avril et le 10 mai, lorsque la deuxième vague du COVID-19 était à son apogée.

Selon Le rapport a également déclaré que la demande exagérée de Delhi aurait pu affecter l’approvisionnement en oxygène de 12 États où le nombre de cas COVID-19 était élevé. Pendant la période où les cas de COVID-19 ont augmenté rapidement dans la capitale nationale et où les gens ont eu le souffle coupé, plusieurs hôpitaux de Delhi ont envoyé des appels SOS alors qu’ils manquaient d’oxygène. Plusieurs patients dans les hôpitaux sont décédés en raison de la pénurie d’oxygène.

La demande de pénurie a conduit à un échange de mots amer entre le gouvernement de Delhi et le Centre. Le gouvernement de Delhi avait également approché la Cour suprême pour exiger une allocation plus élevée d’oxygène par le Centre. Au cours de l’audience devant le tribunal supérieur, le Centre a exhorté le tribunal à effectuer un audit pour déterminer les besoins réels en oxygène à Delhi.

La Cour suprême avait mis en place un groupe de travail de 12 membres pour vérifier les besoins en oxygène. Le panel SC, dans son rapport soumis à la plus haute juridiction, a déclaré que si les besoins réels en O2 à Delhi étaient de 289 MT, le gouvernement de Delhi a affirmé qu’ils étaient de 1140 MT, bien plus que la demande réelle calculée sur la base de la formule de capacité en lits, a rapporté The Indian Express.

Le groupe de travail SC a également indiqué que les camions-citernes d’oxygène ne pouvaient pas être déchargés dans divers hôpitaux le 13 mai, car leurs réservoirs contenaient déjà plus de 75 % d’oxygène selon leur capacité. Les données du gouvernement de Delhi indiquent que la consommation d’oxygène dans l’État n’a pas dépassé 350 MT entre le 29 avril et le 10 mai.

Le panel a également mis l’accent sur la fabrication locale d’oxygène pour répondre à au moins 50 pour cent de la demande et a déclaré qu’une stratégie devrait être élaborée pour cela.

Dans son rapport, le panel a suggéré que les 18 villes métropolitaines soient rendues indépendantes de l’oxygène avec une capacité de stockage d’au moins 100 MT chacune.

Selon certaines informations, la Petroleum and Oxygen Safety Organization (PESO) a informé le panel que Delhi avait un surplus d’oxygène, ce qui a affecté l’approvisionnement en oxygène médical liquide (OVM) d’autres États dans le besoin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.