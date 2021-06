Le gouvernement de Delhi a-t-il exagéré la demande en oxygène ? Le BJP présente une «preuve» après que Manish Sisodia a affirmé que le rapport du comité d’audit d’Oxygen était faux

Sisodia avait affirmé qu’il avait parlé aux membres du comité d’audit et qu’ils n’avaient publié aucun rapport de ce type.

Après un énorme tollé autour d’un rapport provisoire préparé par un panel formé par la Cour suprême qui a affirmé que Delhi avait exagéré sa demande d’oxygène à quatre reprises pendant le pic de la deuxième vague de COVID-19, le gouvernement de Delhi a déclaré aujourd’hui qu’un tel rapport n’existe pas et le les affirmations sont toutes fausses. S’adressant aux médias, le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a affirmé que le rapport avait été préparé par le BJP pour nuire à l’image d’Arvind Kejriwal. Cependant, le BJP a partagé quelques captures d’écran du courrier indiquant que le rapport avait été envoyé au gouvernement de Delhi il y a trois jours.

«Le BJP a fabriqué un rapport fabriqué dans son siège et l’a publié en le qualifiant de rapport du comité d’audit de l’oxygène. Les dirigeants du BJP devraient avoir honte de ce gros mensonge. Si le comité d’audit de l’oxygène a préparé un rapport, je mets au défi les dirigeants du BJP et les ministres centraux de publier le rapport et de montrer quels membres du comité ont signé et approuvé le rapport », a déclaré Sisodia en critiquant l’affirmation des dirigeants du BJP.

Répondant à l’affirmation de Sidodia, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a déclaré que fermer les yeux sur la vérité ne la changeait pas. “Cher @msisodia ji, voici le fait que les panels nommés par SC rapportent sur l’utilisation de l’oxygène à Delhi. Fermer les yeux sur la vérité ne change rien à la vérité », a déclaré Patra.

Dans un autre tweet, Patra a demandé à Sisodia de lire le rapport et a partagé des photos du rapport.

Sisodia avait affirmé qu’il avait parlé aux membres du comité d’audit et qu’ils n’avaient publié aucun rapport de ce type. “Il n’y a pas de rapport comme celui revendiqué par les dirigeants du BJP. Aucun rapport de ce type n’existe et le BJP ment. Le SC a formé un comité de vérification de l’oxygène tout en entendant la question et nous avons parlé aux membres du comité. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas signé un tel rapport. Ils n’ont pas approuvé un tel rapport jusqu’à présent. Lorsque le Comité d’audit de l’oxygène de la Cour suprême n’a publié aucun rapport, alors où est le rapport, de quel rapport et d’où il vient ? Le BJP a-t-il préparé ce rapport fabriqué dans son siège ? il prétendait.

Sisodia a déclaré que les dirigeants du BJP devraient réfléchir à l’endroit où se trouve le rapport avec la tête froide. “Les dirigeants du BJP qui crient assis sur les chaînes d’information depuis le matin, leur gorge doit être fatiguée, ils devraient s’asseoir et se détendre, et le penser avec l’esprit froid, d’où est le rapport sur lequel ils crient depuis le matin”, plaisanté.

Le CM adjoint a déclaré que le premier approvisionnement en oxygène était voué à l’échec à travers le pays et maintenant le BJP dit que les patients, les médecins et les hôpitaux qui ont souffert du manque d’oxygène mentent.

«Je veux dire au chef du BJP et Premier ministre du pays, Narendra Modi, de prendre soin de son parti. Il a commencé à trop mentir. Maintenant, ce n’est plus le Bharatiya Janata Party mais c’est devenu le Bharatiya Jhagdalu Party. Il continue de se battre avec quelqu’un tous les jours, même sur des problèmes mineurs. Mettez-le au travail, sinon il continuera à se battre », a déclaré Sisodia.

L’Indian Express a rapporté aujourd’hui que le comité d’audit sur l’oxygène nommé par SC a soumis dans son rapport intérimaire soumis à la plus haute juridiction que le gouvernement de Delhi a exagéré les besoins en oxygène de plus de quatre fois entre le 25 avril et le 10 mai lorsque la deuxième vague du COVID -19 était à son apogée. Les hauts dirigeants du BJP, y compris les ministres centraux, n’ont pas tardé à citer le rapport pour critiquer le gouvernement de Delhi dirigé par l’AAP en disant que la responsabilité doit être fixée dans l’affaire.

