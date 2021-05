Le gouvernement de Delhi annonce une pension mensuelle de 2 500 roupies pour les familles touchées par le COVID; vérifier qui sont tous éligibles

Le ministre en chef a également déclaré que 72 lakh détenteurs de cartes de rationnement à Delhi recevront 10 kg de ration gratuite par personne ce mois-ci.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré aujourd’hui que les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19 recevraient 2 500 Rs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 25 ans. Il a également déclaré que le gouvernement de Delhi prendrait en charge les frais d’éducation de ces enfants. Kejriwal a également annoncé plusieurs mesures de protection sociale pour les familles pauvres et sinistrées.

ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया, ऐसे सभी बच्चे अपने आप को अकेला और बेसहारा ना समझें, मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। उन्हें एकमुश्त मुआवज़े के अलावा 25 साल की उम्र तक 2 500 € हर महीने हर बच्चे को दिए जाएंगे और उनकी शिक्षा मुफ़्त होगी pic.twitter.com/2UZo9aWFoO – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 18 mai 2021

Le ministre en chef a également déclaré que 72 lakh détenteurs de cartes de rationnement à Delhi recevront 10 kg de ration gratuite par personne ce mois-ci, dont la moitié sera fournie par le gouvernement de Delhi et l’autre moitié dans le cadre du programme du gouvernement central. Il a dit que là-bas pour les personnes pauvres et qui n’ont pas de carte de rationnement, le gouvernement de Delhi leur fournira des rations comme l’année dernière. Kejriwal a déclaré qu’ils ne seront pas tenus de produire une preuve de faible revenu pour obtenir la ration gratuite.

कोरोना और लॉकडाउन के चलते गरीबों को चारों तरफ से मार झेलनी पड़ी है। उन्हें राहत देने के लिए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। pic.twitter.com/vrovr2Spx3 – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 18 mai 2021

Le ministre en chef a également annoncé une aide mensuelle de Rs 2 500 pour les familles qui ont perdu leur seul revenu en plus du paiement unique de Rs 50 000 qui avait été annoncé plus tôt. Dans son discours vidéo, Kejriwal a déclaré que le gouvernement de Delhi soutiendrait les gens financièrement au mieux de ses capacités.

Au cours du dernier mois, Delhi a été témoin d’une poussée de COVID-19 sans précédent avec des cas positifs grimpant d’environ 35% avec environ 30000 nouvelles infections signalées quotidiennement. Les gens ont eu du mal à obtenir des lits d’hôpital, de l’oxygène et des médicaments liés au covid, ce qui a entraîné une augmentation des décès quotidiens. Delhi a signalé 4482 nouveaux cas de coronavirus et 265 décès au cours des dernières 24 heures, tandis que le taux de positivité est tombé en dessous de sept pour cent.

Plus tôt dans la journée, CM Arvind Kejriwal a exhorté le Centre à arrêter les vols entrants en provenance de Singapour étant donné la montée en flèche d’une nouvelle souche trouvée là-bas. Il a déclaré que la souche COVID-19 de Singapour pourrait déclencher une troisième vague en Inde et qui pourrait être extrêmement dangereuse pour les enfants. Il a déclaré que la priorité devrait également être accordée aux options de vaccination pour les enfants.

