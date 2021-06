Le gouvernement de Delhi autorise la livraison d’alcool à domicile; voici qui peut vendre, commander et les États autorisant déjà les ventes en ligne

Delhi autorise la livraison d’alcool à domicile via des applications

Bonne nouvelle pour les bennes à Delhi. Les règles d’accise modifiées du gouvernement de l’État régissant le commerce de l’alcool autorisent désormais la vente d’alcool via des applications mobiles ou d’autres plateformes en ligne. Selon le Delhi Excise (Amendment) Rules, 2020, notifié lundi, les titulaires de licence du formulaire L-13 peuvent livrer de l’alcool réservé par un client via une application ou un site Web à leur porte.

L’année dernière, la Cour suprême, après avoir pris en compte les visuels des magasins d’alcools surpeuplés avec des clients ne respectant pas les normes de distanciation sociale pendant une pandémie de Covid-19 faisant rage à la suite de restrictions sur leurs horaires de fonctionnement, a observé que les États peuvent envisager la livraison à domicile d’alcools sans émettre d’ordre dans ce ce qui concerne. Le gouvernement de Delhi a même imposé une taxe spéciale de 70 % sur les achats d’alcool au détail pour dissuader les grands rassemblements.

Voici qui est autorisé à livrer de l’alcool et où selon la loi modifiée

Les vendeurs d’alcool avec une licence L-14 ne sont autorisés à commencer la livraison d’alcool à domicile à Delhi, indique la notification. Le titulaire de licence n’est autorisé à livrer de l’alcool que s’il relance une commande via une application mobile ou via un portail Web en ligne. sera faite dans n’importe quelle auberge, bureau et institution.

La livraison d’alcool à domicile n’était pas explicitement interdite en vertu des règles précédentes, mais les titulaires d’un permis L-13 n’étaient autorisés à livrer à domicile qu’après avoir reçu la commande par e-mail ou par fax et non par appel téléphonique.

L’alcool contribue pour un montant considérable aux revenus de tous les États et UT, à l’exception des États où la consommation d’alcool est interdite, c’est-à-dire le Gujarat et le Bihar. Dans un rapport publié par la Reserve Bank of India en septembre dernier, la taxe sur les spiritueux sous forme d’accise représente environ 10 à 15 % des recettes fiscales de l’État.

Par conséquent, plusieurs gouvernements d’États avaient décidé de couper court à la chasse et d’essayer différentes façons de maintenir la vente d’alcool même pendant le verrouillage induit par la pandémie de Covid. Voici les quelques États offrant la livraison d’alcool.

Bengale occidental (Kolkata)

Kolkata a autorisé la livraison d’alcool en ligne l’année dernière pour poursuivre ses activités. Les partenaires de la plate-forme comme Swiggy, HipBar ont commencé à accepter les demandes de livraison d’alcool en ligne à condition que le client fournisse une preuve d’identité et d’âge.

Odisha

Le gouvernement d’Odisha a autorisé la livraison à domicile d’alcool dans le cadre d’un verrouillage à l’échelle nationale dans le pays après avoir augmenté le MRP de tous les produits alcoolisés de plus de 50%. Le département des accises de l’État a autorisé la livraison de l’IMFL par tous les titulaires de licence « On » et « Off » à la porte des clients. Les vendeurs sont également autorisés à sous-traiter le travail de livraison aux partenaires de livraison de nourriture enregistrés comme Zomato et Swiggy

Kerala

Pendant le verrouillage de l’année dernière, le gouvernement a présélectionné la start-up Faircode Technologies Private Ltd basée à Kochi pour le développement d’une application BevQ capable de livrer à domicile de l’alcool dans les points de vente au détail de Kerala Beverage Corporation. Les responsables étudient maintenant comment la livraison à domicile peut se faire sans problème tandis que les points de vente Bevco sont restés fermés pendant la deuxième vague.

Pendjab

Le gouvernement du Pendjab a autorisé la livraison de produits alcoolisés pour une consommation allant jusqu’à 2 litres. Chaque quartier aura une fenêtre de livraison mandatée et seuls les partenaires enregistrés avec des pièces d’identité, et les laissez-passer de couvre-feu ont été autorisés à effectuer la livraison en ligne. Le véhicule utilisé pour la livraison doit recevoir un permis des autorités du district. Le gouvernement a rendu obligatoire pour les vendeurs de porter les factures originales pour la vente d’alcool.

Maharashtra

Le gouvernement du Maharashtra a autorisé la livraison d’alcool à domicile dans l’État à l’exception des zones de confinement depuis le verrouillage national de l’année dernière. Le gouvernement de l’État a demandé aux magasins d’alcools de s’associer aux magasins d’alcools. Les services de livraison sont opérationnels entre 7h00 et 20h00.

Jharkhand

Le gouvernement du Jharkhand a encordé les plates-formes de livraison de nourriture Swiggy et Zomato pour la livraison d’alcool à domicile. Swiggy a commencé la livraison avec Ranchi. Les consommateurs doivent passer par le processus de vérification et d’enregistrement obligatoire et partager l’OTP avec les agents de livraison pour recevoir le colis.

Chhattisgarh

Le gouvernement de l’État autorise la vente d’alcool en ligne pour empêcher le marketing noir pendant le verrouillage. Les consommateurs peuvent passer des commandes sur le site Web de Chattisgarh State Marketing Corporation en partageant les numéros Aadhar ainsi que d’autres détails. Une personne peut commander jusqu’à 5 litres et doit payer 100 Rs supplémentaires comme frais de livraison.

