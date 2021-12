Le gouvernement de Delhi autorise le transfert de la ration excédentaire dans les magasins à prix équitable vers d’autres FPS

Selon des responsables, le département a également déclaré que la ration excédentaire d’un FPS peut également être envoyée aux magasins de distribution de rations dans d’autres zones s’il n’y a pas de pénurie de ration au FPS dans le même cercle.

Le gouvernement de Delhi a demandé aux autorités de transférer la ration excédentaire dans les magasins à prix équitable (FPS) dans différentes zones de la ville vers les FPS à proximité où la ration est requise ou peut être hébergée, ont déclaré dimanche des responsables du département.

Ils ont déclaré qu’une circulaire à cet égard avait également été publiée par le Département de l’alimentation et des fournitures civiles.

Dans la circulaire publiée vendredi, le département a déclaré que plusieurs demandes étaient reçues dans la branche de distribution concernant des problèmes de stockage auxquels étaient confrontés les propriétaires de FPS en raison du solde de clôture du mois précédent non ajusté dans les allocations futures.

Actuellement, l’allocation est générée pour l’intégralité des droits sans ajustement du solde de clôture du mois précédent afin de répondre à la demande croissante de One Nation One Ration Card (ONORC) ou des migrants bénéficiaires.

« Compte tenu des demandes reçues des titulaires de licence FPS concernant le stock excédentaire du solde de clôture se trouvant au FPS, les commissaires adjoints de zone concernés, après avoir examiné la situation exacte et avec le consentement des propriétaires de FPS concernés, peuvent procéder à un transfert de stock strictement via le mode en ligne du FPS. où un stock excessif est disponible pour tout autre FPS où le stock est requis ou peut être hébergé », a déclaré la circulaire.

Il a toutefois précisé que les frais de transport ne seront pas pris en charge par le ministère.

Le gouvernement de Delhi distribue des rations gratuites aux bénéficiaires en vertu de la National Food Security Act (NFSA) 2013 et du Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) via des dispositifs électroniques de point de vente.

Il a également mis en œuvre le programme ONORC en juillet de cette année.

Dans le cadre du programme ONORC, les personnes titulaires d’une carte de rationnement en vertu de la NFSA peuvent récupérer leur quota mensuel de céréales alimentaires dans n’importe quel magasin à prix équitable à travers le pays.

Delhi compte 17,78 titulaires de carte lakh et environ 72,77 bénéficiaires lakh. La ville compte plus de 2 000 magasins à prix raisonnables.

Selon des responsables, le département a également déclaré que la ration excédentaire d’un FPS peut également être envoyée aux magasins de distribution de rations dans d’autres zones s’il n’y a pas de pénurie de ration au FPS dans le même cercle.

« Ces transferts peuvent se faire de préférence au sein d’un même cercle et à défaut, au sein des cercles d’un même arrondissement. Cependant, de tels transferts peuvent également être autorisés à n’importe quel FPS à travers Delhi, même en dehors du district, sous réserve des entrées en ligne dues sur le portail désigné ou de l’identifiant de connexion des commissaires adjoints de zone concernés », indique la circulaire.

Il a ajouté que le commissaire adjoint de zone concerné sera tenu de veiller à ce qu’aucun vol ou détournement ne se produise pendant le processus de transfert et que le stock soit correctement reflété sur les machines ePoS du FPS concerné après un tel transfert.

