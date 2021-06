Le gouvernement de Delhi demande au Centre de supprimer la TPS sur les équipements médicaux

Au cours de la réunion, a déclaré Sisodia, il a recommandé quelques changements pour rendre l’équipement exonéré d’impôt. « Les gens veulent que le gouvernement leur apporte un soulagement », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Delhi a suggéré samedi au Centre de supprimer la TPS sur les masques faciaux, les désinfectants, les oxymètres et les thermomètres, affirmant que ces articles faisaient désormais partie des dépenses régulières de la population pendant la pandémie de COVID-19.

Le vice-ministre en chef Manish Sisodia s’exprimait lors d’une réunion du Conseil de la TPS.

Il a déclaré que le gouvernement central et les États dirigés par le BJP s’opposaient à l’idée de rendre ces articles exonérés d’impôt et a souligné que la décision de ne pas supprimer la taxe était contraire aux intérêts des citoyens.

« Le Conseil de la TPS n’a écouté aucun d’entre nous et n’a accepté les suggestions d’exempter les équipements médicaux COVID de la taxe sur les produits et services. J’appelle le gouvernement central à ouvrir son cœur, à penser à la souffrance de la population et à rendre cet équipement détaxé.

« Les masques, les désinfectants, les oxymètres et les thermomètres font désormais partie des dépenses quotidiennes. Le gouvernement central devrait les rendre exonérés d’impôt au lieu d’en tirer de l’argent », a déclaré Sisodia.

Au cours de la réunion, a déclaré Sisodia, il a recommandé quelques changements pour rendre l’équipement exonéré d’impôt. « Les gens veulent que le gouvernement leur apporte un soulagement », a-t-il déclaré.

Se référant à la situation des coronavirus au Royaume-Uni, le vice-ministre en chef a déclaré que « alors que les cas culminent au Royaume-Uni, nous pouvons dire que l’Inde connaîtra également un autre pic ».

Les gouvernements central et des États ont déjà commencé à renforcer les installations médicales en prévision d’une troisième vague de COVID, a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur privé avait également été invité à investir dans les soins de santé publics.

“Si un gouvernement d’État demande à une entreprise privée d’investir Rs 10 lakh dans un hôpital pour augmenter sa capacité de soins intensifs, cela signifie-t-il que l’hôpital obtiendra le montant total ou que l’hôpital recevra un montant déduit après impôt”, a-t-il demandé.

Sisodia a affirmé que des personnes à travers le pays souffraient de coronavirus et que le gouvernement central aggravait la situation en ne supprimant pas la TPS sur les équipements médicaux.

