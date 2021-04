Le gouvernement de Delhi demande aux Chemins de fer indiens de déployer des entraîneurs de soins COVID-19 dans deux gares; des détails

Le gouvernement de Delhi a exhorté les chemins de fer indiens à organiser jusqu’à 5000 lits en déployant des entraîneurs de soins COVID-19 à la gare de Shakur Basti et à la gare d’Anand Vihar.

Deuxième vague du COVID-19: Le gouvernement de Delhi a exhorté les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal à organiser jusqu’à 5000 lits en déployant des entraîneurs de soins COVID-19 à la gare de Shakur Basti et à la gare d’Anand Vihar à Delhi, compte tenu du nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus dans la capitale nationale, selon un rapport du PTI. Dans une lettre adressée au président du conseil des chemins de fer Suneet Sharma, le secrétaire en chef de Delhi, Vijay Kumar Dev, a déclaré récemment qu’il y avait eu une augmentation considérable des cas de nouveau coronavirus à Delhi, entraînant un nombre élevé de cas graves nécessitant un traitement médical dans les hôpitaux. .

À partir de maintenant, dans le GNCTD, les installations des hôpitaux gouvernementaux ainsi que des hôpitaux privés disponibles sont mises à rude épreuve et il y a un besoin urgent d’un plus grand nombre d’établissements de lits COVID-19 afin de faire face à la demande toujours croissante de COVID- 19 patients positifs qui nécessitent une hospitalisation, a-t-il déclaré. Il a donc demandé au Conseil des chemins de fer d’aménager en urgence des installations de lits COVID-19 à la gare d’Anand Vihar et à la gare de Shakur Basti avec un soutien logistique complet, des installations d’oxygène, des installations médicales et paramédicales nécessaires, etc.

En outre, dans la lettre datée du 17 avril, il a déclaré qu’il serait reconnaissant au transporteur national d’identifier davantage de telles installations (jusqu’à un niveau de 5000 lits, comme cela a été fait l’année précédente) afin de répondre à l’énorme demande de COVID- 19 lits résultant d’une flambée toujours croissante de nouveaux cas positifs de coronavirus cette fois dans le NCT de Delhi. L’année dernière, pas moins de 813 entraîneurs avec 12 472 lits ont été déployés par le transporteur national au mois de juillet – 503 entraîneurs de soins covid à Delhi, 270 entraîneurs de soins covid dans l’Uttar Pradesh et 40 entraîneurs de soins covid dans le Bihar. Cependant, la plupart de ces entraîneurs de soins covid n’ont pas été utilisés et des personnes se sont plaintes de la chaleur et des moustiques à l’intérieur.

