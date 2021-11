Le gouvernement de Delhi en état d’alerte concernant les cas de Zika à l’UP: Adjoint CM Sisodia

Le premier cas à Kanpur a été signalé le 23 octobre lorsqu’un adjudant de l’Indian Air Force (IAF) avait été testé positif au virus Zika.

Au milieu de plusieurs cas de virus Zika signalés au cours des deux dernières semaines dans le district de Kanpur dans l’Uttar Pradesh, le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a déclaré samedi que le gouvernement de la ville était vigilant et attentif aux développements.

Delhi partage également une frontière avec l’Uttar Pradesh, et de nombreuses personnes font la navette entre les deux États, pour le travail ou à d’autres fins.

Trente autres personnes ont été testées positives pour le virus Zika à Kanpur, portant le nombre total de personnes infectées dans le district de Kanpur à 66, dont neuf membres du personnel de l’IAF, a déclaré vendredi un haut responsable. Parmi les personnes infectées, 45 sont des hommes et 21 femmes, selon les responsables.

Le premier cas à Kanpur a été signalé le 23 octobre lorsqu’un adjudant de l’Indian Air Force (IAF) avait été testé positif au virus Zika.

Samedi, lors d’une conférence de presse ici, Sisodia a été interrogé sur la situation à Delhi, compte tenu des fréquents déplacements de personnes entre Delhi et UP, via Ghaziabad et Noida par la route, ou le train et d’autres moyens de transport.

Le vice-ministre en chef a déclaré que le gouvernement de Delhi était vigilant et attentif aux cas de virus Zika signalés à UP.

Le Zika est un virus transmis par les moustiques et, par conséquent, se débarrasser des moustiques est la solution la plus sûre.

Pour contrôler la propagation de la maladie, les équipes de santé de Kanpur entreprennent des programmes de désinfection, notamment la pulvérisation d’anti-larves et l’identification des patients fiévreux, le dépistage des personnes gravement malades et des femmes enceintes. Les responsables de la santé ont été invités à intensifier la surveillance et à assurer un échantillonnage et des tests porte-à-porte pour le virus Zika dans la ville industrielle.

La poussée des cas de virus Zika à Kanpur intervient alors que le nombre de cas de COVID-19 signalés est relativement faible, y compris à Delhi.

Delhi a enregistré vendredi zéro décès dû au COVID-19 et 32 ​​nouveaux cas, alors même que le taux de positivité a grimpé à 0,14 % après avoir fluctué entre 0,05 et 0,10 % au cours des dernières semaines, selon les données partagées par la ville département de la santé.

Cependant, les cas de dengue ont augmenté rapidement dans la capitale nationale au cours des dernières semaines.

Plus de 1 530 cas de dengue ont été signalés à Delhi cette année jusqu’à ce jour, dont près de 1 200 ont été enregistrés rien qu’en octobre, le nombre le plus élevé du mois au cours des quatre dernières années, selon les données officielles. Six décès dus à la dengue ont été enregistrés cette année dans la capitale nationale à ce jour

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.