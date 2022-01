Le gouvernement de Delhi envisage des restrictions minimales pour protéger les moyens de subsistance : CM Kejriwal

Le gouvernement de Delhi a déjà annoncé des couvre-feux la nuit et le week-end, entre autres restrictions, pour contrôler la propagation du coronavirus.

Dimanche, le gouvernement de Delhi a apaisé les craintes des travailleurs migrants et des hommes d’affaires, affirmant que pour protéger les moyens de subsistance, sa tentative consiste à imposer des restrictions minimales de Covid et non un verrouillage. La capitale nationale a connu ces derniers jours une augmentation massive des cas quotidiens, les travailleurs migrants craignant qu’un verrouillage, comme ceux imposés lors des vagues de Covid de 2020 et de l’année dernière, ne fasse encore plus baisser leurs revenus, les plongeant dans une grave crise financière.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle, le ministre en chef Arvind Kejriwal a souligné que le taux d’hospitalisation est faible et qu’il n’y aura pas besoin de confinement si tout le monde porte un masque.

« L’augmentation des cas de Covid est un sujet de préoccupation, mais il n’y a pas lieu de paniquer. Très peu de personnes sont hospitalisées. Le port du masque est très important. Il n’y aura pas de confinement si vous continuez à porter un masque. Il n’y a aucun plan pour imposer un verrouillage pour le moment », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Delhi a déjà annoncé des couvre-feux la nuit et le week-end, entre autres restrictions, pour contrôler la propagation du coronavirus. Kejriwal a déclaré qu'avec le lieutenant-gouverneur de Delhi Anil Baijal et le Centre, il surveillait de près la situation de Covid. « Notre tentative est d'imposer des restrictions minimales afin que les moyens de subsistance ne soient pas affectés », a-t-il déclaré.

Delhi a enregistré samedi sept décès dus à Covid et 20 181 cas alors que le taux de positivité est passé à 19,60%, tandis que vendredi, la ville a enregistré 17 335 cas, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis le 8 mai, et neuf décès, avec une positivité taux de 17,73 pour cent. Les chiffres de jeudi s’élevaient à 15 097 nouveaux cas, six décès et un taux de positivité de 15,34 %.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a souligné à plusieurs reprises que la plupart des cas de Covid, cette fois, sont bénins ou asymptomatiques, ne nécessitant pas d’hospitalisation. Delhi a signalé six fois moins d’hospitalisations en raison du coronavirus cette fois par rapport à la première vague d’infections, avait-il déclaré vendredi. Il y a un total de 48 178 cas actifs dans la ville, mais seulement 1 480 patients Covid sont hospitalisés. Seuls 27 d’entre eux sont sous assistance respiratoire, selon les données du gouvernement.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie Brijesh Goyal et le président Subhash Khandelwal ont déclaré que les hommes d’affaires s’inquiétaient d’un verrouillage.

L’Omicron (variante du Covid) n’est pas si dangereux que ça. De nombreux patients se remettent de l’isolement à domicile, ont-ils affirmé, ajoutant que des restrictions supplémentaires sur les marchés entraîneraient des pertes financières pour les hommes d’affaires et leurs employés. Les travailleurs migrants ont déclaré que la situation jusqu’à présent était gérable.

« (Arvind) Kejriwal a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage. Un couvre-feu le week-end est gérable. J’espère que la situation ne s’aggravera pas », a déclaré Sudhan Mandal, 33 ans.

Travaillant dans un projet de construction gouvernemental dans le centre de Delhi, Mandal a déclaré qu’il était rentré chez lui dans le district de Malda, au Bengale occidental, pendant le verrouillage de 2020. «Il était devenu vraiment difficile d’organiser la nourriture pendant le premier verrouillage. Il a semé la peur parmi les travailleurs migrants. En 2021, j’avais tellement peur que je suis rentré chez moi avant le début du verrouillage », a-t-il déclaré.

Swapan Jadhav, 35 ans, un tireur de pousse-pousse du district de Sahebganj à Jharkhand, a déclaré que les familles à la limite du pain ne voudraient jamais d’un verrouillage.

« J’ai six membres dans ma famille, dont quatre enfants. Je suis retourné dans mon village pendant les deux confinements, mais là aussi j’ai eu du mal à trouver assez de travail. Je peux toujours me débrouiller avec un couvre-feu le week-end, mais un verrouillage complet nous brisera le dos », a-t-il déclaré. Si un verrouillage devient inévitable, le gouvernement devrait s’occuper de l’hébergement et de la nourriture, a déclaré Jadhav.

Raj Kumar, 33 ans, travaillant sur un site de projet de logement gouvernemental à Sewa Nagar, a déclaré que lui et ses collègues avaient été violemment battus par la police à la frontière Delhi-Uttar Pradesh alors qu’ils rentraient chez eux à pied lors du premier verrouillage en 2020.

« Une fois rentré chez moi, la situation s’est aggravée. Il n’y avait pas de travail pendant des jours. J’ai fait des petits boulots pour gagner ma vie », a déclaré Kumar, un habitant du district de Sambhal dans l’Uttar Pradesh. «Je suis resté à Delhi pendant toute la durée du verrouillage l’année dernière. Il ne servait à rien d’être à nouveau battu par la police et de rester sans emploi à la maison. La situation n’est pas si mauvaise cette fois. J’ai survécu au deuxième confinement, je peux survivre à ça aussi », a-t-il ajouté. Mohammad Saleem, 53 ans, a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il ne servait à rien de rentrer chez lui encore et encore.

« Avant, les gens ne savaient pas grand-chose sur le coronavirus. Maintenant, nous en avons fait l’expérience », a déclaré le tireur de pousse-pousse. « Je dormirai dans mon pousse-pousse si un confinement est à nouveau imposé. Ma seule demande est que le gouvernement prenne au moins des dispositions pour notre nourriture », a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Maharashtra a également déclaré que la plupart des cas à Mumbai sont asymptomatiques et que le taux d’occupation des lits est faible, demandant aux gens de ne pas paniquer.

Le ministre en chef Uddhav Thackeray a tweeté samedi : « Je réitère que nous voulons réduire la surpopulation inutile mais n’imposer aucun verrouillage. Le fait est qu’aucune restriction ne sera efficace si nous n’adhérons tous aux protocoles de Covid. »

