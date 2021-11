Le gouvernement de Delhi envoie des enseignants en Suède ; Le gouvernement du Pendjab les envoie au sommet de réservoirs d’eau : Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal a rejoint les agriculteurs protestataires à Mohali et a déclaré que son parti soutenait pleinement leurs demandes.

Le ministre en chef de Delhi et chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement du Pendjab dirigé par le Congrès tout en s’adressant aux enseignants protestataires de Mohali. CM Kejriwal a déclaré que tandis que le gouvernement de Delhi dirigé par l’AAP envoie des enseignants dans des pays étrangers comme l’Angleterre et la Suède, le gouvernement du Pendjab les envoie au sommet de réservoirs d’eau. Il a fait ces remarques après que des enseignants contractuels protestataires aient grimpé sur des réservoirs d’eau à Mohali, exhortant le gouvernement de l’État à répondre à leurs demandes.

«Je suis venu ici pour vous demander de venir… Je promets qu’après avoir formé un gouvernement ici, nous résoudrons vos problèmes comme nous avons résolu les problèmes des enseignants à Delhi. Vous devez avoir entendu dire que l’éducation s’est améliorée à Delhi. On n’a pas fait ça, ce sont les enseignants qui ont fait ça. Nous avons fait confiance aux professeurs. Nous leur avons donné toutes les facilités, nous avons donné toutes les facilités aux écoles… Là-bas (à Delhi) nous avons envoyé des enseignants dans des pays étrangers pour une formation, nous les avons envoyés en Angleterre, en Suède, en Nouvelle-Zélande mais je suis désolé qu’ici, le gouvernement du Pendjab envoie ses enseignants aux réservoirs d’eau… Je suis comme ton frère aîné. Si vous me considérez comme votre frère, s’il vous plaît descendez », a déclaré Delhi CM Kejriwal.

Pendjab पर मिलने @ArvindKejriwal | En direct https://t.co/Jy8AhZM73r – AAP (@AamAadmiParty) 27 novembre 2021

CM Arvind Kejriwal a rejoint les agriculteurs protestataires à Mohali et a déclaré que son parti soutenait pleinement leurs demandes. De nombreux enseignants contractuels manifestent depuis quelques mois devant le Conseil scolaire du Pendjab (PSEB) à Mohali, réclamant des emplois permanents.

Notamment, il y a deux jours, des centaines d’enseignants qui ont tenté de se rendre à Chandigarh pour rejoindre la résidence du ministre en chef Charanjit Singh Channi ont été confrontés à des canons à eau et à des charges de lathi à la frontière Chandigarh-Mohali. Les partis d’opposition ont exhorté le gouvernement du Congrès à accepter les demandes des enseignants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.