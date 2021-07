Le gouvernement de Delhi et Google s’associent pour fournir des informations en temps réel sur les bus DTC aux navetteurs ; des détails

Avec ce partenariat avec Google Maps, la capitale nationale a rejoint la ligue des villes mondiales qui offrent des informations transparentes et en temps réel sur les transports publics.

Dans le but de fournir des informations en temps réel sur les bus aux navetteurs et de rendre les transports publics plus conviviaux dans la capitale nationale, le gouvernement de Delhi s’est associé mercredi au géant de la technologie Google. Le ministre des Transports de Delhi, Kailash Gahlot, a été cité dans un rapport de la PTI disant qu’avec ce partenariat avec Google Maps, la capitale nationale a rejoint la ligue des villes mondiales qui offrent des informations transparentes et en temps réel sur les transports publics. Désormais, les passagers pourront planifier leurs trajets en bus à la minute près, selon Gahlot. Le ministre espère que le partenariat encouragera plusieurs autres applications de transport en commun à exploiter le portail de données ouvertes du département des transports et à créer des solutions innovantes pour faire du système de transport public de Delhi le choix par défaut pour tout le monde.

Une fois le projet lancé, les données de localisation statiques et dynamiques des bus de Delhi seront disponibles en temps réel pour les navetteurs. Un passager obtiendra des détails sur tous les arrêts et itinéraires de bus, toutes les heures d’arrivée et de départ des bus en temps réel et même par numéros de bus. De plus, il y aura des mises à jour en cas de retard. Avec cela, le temps d’attente et l’encombrement aux arrêts de bus réduiront et la responsabilité des bus publics augmentera.

Ramesh Nagarajan, directeur de la gestion des produits chez Google, a été cité dans le rapport disant que la société est heureuse de travailler avec le ministère des Transports de Delhi pour introduire des informations de transit en temps réel pour l’agence du système de transit multimodal intégré (DIMTS) de Delhi sur Google Maps. . La société explore constamment des moyens de rendre l’expérience de Google Maps plus utile et espère que le public de la capitale nationale en bénéficiera en faisant des choix judicieux en matière de déplacements, surtout en ces temps, a-t-il ajouté.

Pour fournir des données en temps réel, y compris les coordonnées géographiques de tous les arrêts de bus, les horaires, les cartes des itinéraires ainsi que les flux GPS des emplacements de bus en temps réel, qui pourraient être utilisés par des chercheurs et développeurs d’applications tiers, le gouvernement de Delhi avait publié Open Transit Data avec le soutien technique de l’IIIT-Delhi en 2018.

