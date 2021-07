Le gouvernement de Delhi identifie 268 enfants orphelins pendant la pandémie de Covid

in

Pas moins de 651 enfants ont perdu leur mère et 1 311 enfants leur père à cause de l’infection, a-t-il déclaré. (Image représentative)

Le département du développement des femmes et des enfants (WCD) du gouvernement de Delhi a identifié 268 enfants devenus orphelins pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré dimanche un responsable.

Il y a près de 5 500 enfants qui ont perdu l’un ou l’autre de leurs parents depuis que le virus a frappé la capitale nationale, a déclaré à PTI le directeur de la WCD, Rashmi Singh.

« Les 268 enfants qui ont été identifiés comprennent ceux qui ont perdu leurs parents à cause d’autres maladies que le coronavirus. Il y a aussi des enfants qui ont été abandonnés par leurs pères et vivaient avec des mères célibataires. Après la mort de la mère, les enfants sont restés orphelins car le père n’a pas pu être contacté », a-t-elle déclaré.

Sur les 268 enfants orphelins, 27 ont été placés en institution tandis que les autres ont été retrouvés vivant avec une famille élargie, des grands-parents ou des frères et sœurs aînés, a déclaré Singh.

La WCD mène une enquête pour identifier les enfants orphelins et a nommé 20 assistants sociaux à cette fin. Les agents ont eu jusqu’au 20 juillet pour remplir le sondage.

Plus de 2 000 enfants de la ville ont perdu un ou leurs deux parents à cause du nouveau coronavirus, 67 d’entre eux ont perdu leurs deux parents, depuis l’épidémie de pandémie en mars de l’année dernière, selon une enquête menée par la Commission de Delhi pour la protection des Droits de l’enfant (DCPCR).

Les données du département WCD comprennent également ces chiffres, a ajouté le responsable.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal avait annoncé que les enfants qui ont perdu les deux ou l’un des parents à cause de COVID-19 recevront une aide financière de 2 500 roupies par mois jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans.

Un responsable de la WCD a déclaré que les comités de protection de l’enfance et les agents de protection de l’enfance du district étaient en contact avec les familles et remplissaient leurs documents. Le responsable a déclaré que des efforts étaient également déployés pour inscrire ces enfants, qui ont perdu leurs parents pour d’autres raisons que le coronavirus pendant la pandémie, dans d’autres régimes d’aide sociale.

Kejriwal avait déclaré le 14 mai que son gouvernement prendrait en charge les frais d’éducation et d’éducation des enfants orphelins pendant la pandémie.

Le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le mois dernier un certain nombre de mesures de protection sociale pour ces enfants, notamment la garantie d’un corpus de Rs 10 lakh lorsqu’ils atteignent l’âge de 23 ans et leur éducation.

