Le gouvernement de Delhi lancera des cours de yoga en ligne pour les patients de Covid en isolement à domicile à partir de mercredi

Le gouvernement de Delhi lancera des cours de yoga et de méditation en ligne pour les patients COVID-19 isolés à domicile à partir du 12 janvier, a déclaré mardi le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Dans le cadre de l’initiative, chaque patient Covid recevra un lien pour s’inscrire aux cours de yoga. À partir de mercredi, des instructeurs qualifiés donneront des cours d’une heure le matin et le soir, a-t-il déclaré.

Chaque classe comprendra 15 patients. Les participants peuvent également interagir avec leur instructeur. Soulignant que le yoga peut aider à renforcer l’immunité, Kejriwal a déclaré que le gouvernement de Delhi avait pris des dispositions pour organiser des cours en ligne pour jusqu’à 40 000 patients isolés à domicile.

