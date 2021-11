Le gouvernement de Delhi prolonge le programme de rationnement gratuit pendant six mois ; Le CM Arvind Kejriwal exhorte le Premier ministre Modi à prolonger Garib Kalyan Anna Yojana

Le gouvernement de Delhi a également annoncé aujourd’hui la prolongation de son programme de rationnement gratuit jusqu’en mai.

Un jour après que le gouvernement central a déclaré qu’il n’y avait aucune proposition d’étendre la distribution de la ration gratuite via Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY), le gouvernement de Delhi a exhorté le Centre à étendre le programme à tous les États. Le gouvernement de Delhi a également annoncé aujourd’hui la prolongation de son programme de rationnement gratuit jusqu’en mai.

« L’inflation est trop élevée. Même l’homme du commun a du mal à avoir du pain deux fois. De nombreuses personnes sont au chômage à cause du COVID-19. Premier ministre ji, s’il vous plaît, prolongez ce programme de distribution de rations gratuites aux pauvres pendant six mois supplémentaires. Le gouvernement de Delhi prolonge son programme de rationnement gratuit de six mois », a déclaré le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.

Sudhanshu Pandey, secrétaire du Département de l’alimentation et de la distribution publique, avait informé hier qu’il n’y avait aucune proposition d’étendre le régime central. « Le Centre n’a aucune proposition d’étendre la distribution de la ration gratuite via Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana au-delà du 30 novembre en vue de la reprise de l’économie et de la bonne évacuation des céréales vivrières sur le marché libre dans le cadre de la politique de l’OMSS », avait-il déclaré.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, Delhi est devenu le deuxième État à étendre le programme de rationnement gratuit. Il y a trois jours, le gouvernement de l’Uttar Pradesh, dirigé par le BJP, avait annoncé la prolongation du programme jusqu’à Holi.

« … pour réaliser le rêve de Ram Rajya, nous prolongeons le programme de rationnement gratuit (PM-GKAY) jusqu’à Holi. En vertu de cela, nous fournirons non seulement du riz et du blé, mais nous fournirons également des légumineuses, du sel, du sucre et de l’huile comestible », avait déclaré le 3 novembre Yogi Adityanath, UP CM.

En juin de cette année, le Centre avait approuvé la prolongation de l’allocation de céréales alimentaires supplémentaires dans le cadre de Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Phase IV) jusqu’en novembre 2021. Dans le cadre de ce programme, une ration gratuite de 5 kg par personne et par mois est distribuée à environ 81,35 Bénéficiaires crore couverts par la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) (Antyodaya Anna Yojana et ménages prioritaires), y compris ceux couverts par le transfert direct de prestations (DBT). En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement central avait annoncé le lancement de « Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana » (PM-GKAY) en 2020.

