Le gouvernement de Delhi publie une circulaire pour les activités d’enseignement-apprentissage dans ses écoles jusqu’à leur réouverture

“Ces notes peuvent être collectées par les parents de l’école sur une base hebdomadaire. Les parents qui n’ont pas de smartphones peuvent récupérer les feuilles de travail sur une base hebdomadaire à l’école de leur enfant”, a-t-il déclaré.

La Direction de l’éducation (DoE) du gouvernement de Delhi a publié samedi une circulaire sur la conduite d’activités d’enseignement-apprentissage pour 2021-2022 au sein du gouvernement et de ses écoles aidées de la maternelle à la classe 12 jusqu’à leur réouverture.

Le plan d’action de la session, englobant la « stratégie d’approche et de mise en œuvre » et divisé en trois étapes, comprend une approche échelonnée pour que les étudiants se familiarisent avec le processus d’enseignement-apprentissage, lit-on dans un communiqué officiel.

«Avec le début de la pandémie, la perte d’apprentissage a été massive. Cette année, nous devons non seulement réduire les pertes d’apprentissage, mais également apporter un soutien émotionnel profond à nos enfants. Ils doivent être mentalement préparés à toute activité d’enseignement-apprentissage », a déclaré le ministre de l’Éducation de Delhi, Manish Sisodia, dans un communiqué.

“Cette année, nous aurons un alignement étroit entre les stratégies d’enseignement-apprentissage et l’évaluation afin que la dépendance à l’égard d’un examen unique pour les résultats de fin d’année soit réduite”, a-t-il ajouté.

Il a réitéré que si les écoles resteront fermées jusqu’à ce que la situation de la pandémie de Covid s’améliore, l’engagement entre les enseignants et les élèves reprendra immédiatement, en utilisant « une approche en ligne et semi-en ligne ».

Les trois étapes débuteront respectivement les 28 juin, 5 juillet et août, a-t-il précisé.

Au cours de la première étape, les enseignants mettront à jour les coordonnées de leurs élèves, créeront des groupes Whatsapp et prépareront une liste de ceux qui ont un smartphone, un téléphone portable ou sans téléphone. Dans la deuxième étape, ils introduiront des activités légères comme la lecture, l’écriture et le calcul dans les classes. jusqu’au huitième à travers des feuilles de travail, dit-il.

«Dans les classes 9 à 12, l’accent serait mis sur la récapitulation et la compréhension de la situation actuelle de l’enfant grâce à des cours et des feuilles de travail en ligne, en plus de soutenir le bien-être émotionnel. La deuxième étape durera jusqu’à la fin juillet », a-t-il noté.

La troisième étape, qui débutera en août, se concentrera sur des activités spécifiques à la classe pour combler la perte d’apprentissage. Ainsi, lorsque la maternelle à la classe 8 recevra des feuilles de travail génériques et spécifiques à une matière, pour les classes 9 à 12, des cours en ligne par les enseignants des matières respectives seront dispensés, a-t-il expliqué.

Selon la circulaire, de courtes notes reprenant les points importants des cours en ligne seront fournies aux élèves de la classe 9 à 12 ayant des difficultés à accéder aux appareils numériques.

De plus, selon la circulaire, cette année, un accent particulier sera mis sur l’évaluation des élèves en effectuant des « évaluations mensuelles » régulières et en utilisant des approches innovantes pour comprendre le niveau de participation et l’apprentissage des élèves.

« La nature de ces évaluations sera basée sur le projet / l’activité / la mission. Le dossier de cette évaluation sera conservé par les écoles et sera téléchargé sur les modules des étudiants dans le cadre de l’évaluation interne/externe pour la session 2021-2022 », a-t-il ajouté.

