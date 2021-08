Le gouvernement de Delhi renvoie un dossier à LG cherchant une enquête sur les décès dus à une pénurie d’oxygène, écrit à Amit Shah

in

Manish Sisodia a déclaré qu’il avait également écrit une lettre au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, l’exhortant à demander au LG d’approuver la formation du comité.

Le gouvernement de Delhi a renvoyé un dossier au lieutenant-gouverneur Anil Baijal pour demander l’approbation de la formation d’un comité d’experts de la santé pour déterminer si des décès liés à l’oxygène ont eu lieu au cours de la deuxième vague de COVID-19, a déclaré lundi le vice-ministre en chef Manish Sisodia.

Sisodia a déclaré qu’il avait également écrit une lettre au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, au sujet de la crise de l’oxygène dans la capitale nationale pendant la deuxième vague de coronavirus et l’a exhorté à demander au LG d’approuver la formation du comité.

