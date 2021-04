Le gouvernement de Goa impose un couvre-feu nocturne jusqu’au 30 avril, vérifiez la liste des restrictions et ce qui restera ouvert

Les transports publics de l’État continueront également de fonctionner à la moitié de leur capacité.

L’état de Goa a enregistré mardi son plus grand nombre de décès liés à Covid-19, avec un total de 26 décès. Le gouvernement de l’État est entré en action le même jour et a imposé le couvre-feu nocturne dans l’État jusqu’à la fin de ce mois. Le couvre-feu nocturne annoncé par l’État commence à 22 heures du soir et se termine à 6 heures du matin. CM Pramod Sawant a également annoncé un autre ensemble de restrictions, notamment la limitation du nombre d’invités lors des mariages à 50 et celui des funérailles à 20, a rapporté l’Indian Express. Le petit État côtier comptait un total de 9300 coronavirus actifs mercredi avec environ 1500 nouveaux cas signalés ce jour-là.

Restrictions pendant le couvre-feu nocturne de Goa

Annonçant les modalités du couvre-feu nocturne, CM Sawant a déclaré qu’aucun rassemblement ou mouvement de personnes ne sera autorisé pendant les heures de couvre-feu nocturne. Cependant, les véhicules transportant des produits essentiels comme les fruits, les légumes, le lait, etc. seront autorisés à circuler pendant le couvre-feu nocturne. Les déplacements des personnes à destination et en provenance de Goa resteront également libres du couvre-feu nocturne en plus des services médicaux d’urgence. L’article 144 qui interdit les rassemblements de plus de 5 personnes a également été imposé dans l’État pendant le couvre-feu nocturne. CM a également appelé les habitants de l’État à ne pas s’aventurer hors de chez eux sans qu’il soit urgent de briser la chaîne du virus.

Qu’est-ce que tout restera fermé?

Conformément aux instructions du gouvernement de l’État, tous les établissements d’enseignement de l’État, y compris les écoles, les collèges et les établissements d’entraînement resteront fermés pour le moment, seuls les examens universitaires hors ligne étant autorisés à l’heure actuelle. Les examens du conseil des classes 10e et 12e ont déjà été reportés par le conseil scolaire de l’État. Toutes les activités politiques, sociales, sportives et autres activités récréatives ont été fermées par le gouvernement. Le gouvernement a également demandé aux piscines et aux stades de sport d’annuler le tournoi prévu jusqu’à ce que les restrictions de couvre-feu de nuit soient en place.

Activités autorisées

Les restaurants, les casinos, les bars, les parcs aquatiques, les gymnases, les centres de spa, les salles de cinéma et les multiplex continueront à fonctionner avec une capacité de 50%. Les transports publics de l’État continueront également de fonctionner à la moitié de leur capacité. Les lieux de culte comme les mosquées, les temples ont également été autorisés à accomplir leurs rituels quotidiens. Cependant, les rassemblements de masse et les prières collectives dans les lieux religieux ont été interdits dans l’État.

Restrictions sur les activités touristiques

La plupart des attractions touristiques de l’État, y compris les casinos, les bars, les restaurants et les salles de cinéma, ont été autorisées à fonctionner à 50% de leur capacité. Faisant preuve de prudence, les ordres du gouvernement ont également permis à ces établissements de fonctionner même après 22 heures jusqu’à ce que les touristes continuent d’exister dans leurs locaux. Le tourisme est l’une des principales sources de revenus et de moyens de subsistance dans l’État et le gouvernement essaie de ne pas nuire gravement au secteur du tourisme.

