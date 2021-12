Le gouvernement de Haryana forme les enseignants des écoles à utiliser des appareils numériques dans l’apprentissage quotidien

Au total, 137 écoles avec 900 enseignants ont participé à la phase 1 de la formation.

Alors que la pandémie a mis en évidence le besoin de salles de classe virtuelles et l’importance de l’éducation en ligne, le gouvernement de l’Haryana a récemment organisé un atelier de formation des enseignants dans les écoles publiques de l’État dans le but d’éduquer les enseignants sur la technologie de pointe en classe à l’ère actuelle. La formation a été dispensée en collaboration avec Globus Infocom. Au total, 137 écoles avec 900 enseignants ont participé à la phase 1 de la formation. La formation sera exécutée en deux phases dans les écoles relevant de la Direction de l’éducation scolaire du gouvernement de l’Haryana en deux phases.

La formation s’est concentrée sur la garantie d’une utilisation optimale des appareils numériques installés dans les écoles pour de meilleurs résultats d’apprentissage et sur la manière d’intégrer la technologie dans la pédagogie régulière des écoles publiques. Les experts de Globus Infocom ont formé les enseignants sur différentes plateformes, outils et ressources disponibles avec des solutions numériques pour les aider à créer des environnements de classe enrichissants.

Les PGTS, TGT et experts thématiques ont été formés par tranches de 40 à 50 personnes en équipe en fonction de leur tranche d’âge. Les directeurs des écoles qui ont participé ont également été formés pour comprendre l’impact de l’apprentissage numérique dans les salles de classe. À la fin de l’atelier, les enseignants ont également reçu des certificats.

Pendant ce temps, la Direction de l’éducation de l’Haryana a récemment modifié les horaires des écoles à compter du 20 décembre. Les écoles privées et publiques auront lieu entre 10h00 et 14h00. Les enseignants devront être présents de 9h30 à 14h30. Par ailleurs, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en mode en ligne peuvent continuer à le faire en informant les écoles par écrit de cette décision. Les écoles privées et publiques ont ouvert leurs portes dans l’État à pleine capacité à partir du 1er décembre, conformément aux protocoles Covid.

