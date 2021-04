Le gouvernement de la Fed a enregistré un déficit de 660 milliards de dollars en mars, le troisième plus grand déficit mensuel jamais enregistré ⋆ .

Le gouvernement fédéral a dépensé 660 milliards de dollars de plus que ce qu’il a collecté en recettes fiscales en mars, a déclaré lundi le département du Trésor.

Les États-Unis ont dépensé 927 milliards de dollars le mois dernier, soit plus du double de celui de mars 2020, selon le Washington Post.

Le ministère a également déclaré que mars marquait le troisième plus grand déficit mensuel jamais enregistré, dépassé seulement en avril et juin 2020. Le dernier déficit était en partie le résultat de chèques de paie ponctuels de relance du coronavirus pour des dizaines de millions d’Américains dans le cadre du plan de sauvetage américain . Les paiements ont été versés aux Américains en mars. Malgré la pandémie, les recettes fiscales sont à peu près les mêmes qu’en mars dernier.

«Ce sera une année de gros déficit parce que nous avions déjà des déficits substantiels et que nous avons adopté un projet de loi de 1,9 billion de dollars», a déclaré Marc Goldwein, du Comité pour un budget fédéral responsable. «Ce n’est pas plus élevé que prévu. C’est ce à quoi vous vous attendez avec une relance de 1,9 billion de dollars en plus d’un déficit structurel. »

La nouvelle du déficit survient alors que Biden tente de faire adopter son plan d’infrastructure de près de 2000 milliards de dollars au Congrès, ce qui pourrait ajouter davantage au déficit déjà croissant pour l’exercice 2021.

Au cours des six derniers mois de cet exercice, le déficit budgétaire fédéral a atteint 1,7 billion de dollars. Le déficit annuel du pays en 2020 était de 3,1 billions de dollars. La dernière fois que le déficit annuel a été aussi élevé, c’était en 2009 pendant la Grande Récession, qui était de 1,4 billion de dollars.

