Le gouvernement de l’Haryana annonce qu’il réserve 75 pour cent d’emplois privés aux locaux à partir de l’année prochaine

Le gouvernement de l’Haryana dirigé par le BJP a publié aujourd’hui une notification dans la Gazette ordonnant de réserver 75 pour cent des opportunités d’emploi dans l’État aux locaux de diverses entreprises. La loi de 2020 sur l’emploi des candidats locaux de l’État de l’Haryana entrera en vigueur le 15 janvier 2022. Elle prévoit la réservation de 75 % des nouveaux emplois pour les candidats locaux dans diverses sociétés, sociétés, fiducies et sociétés de personnes à responsabilité limitée situées dans le Etat.

Une gazette publiée aujourd’hui par le gouvernement de l’Haryana se lit comme suit : « Dans l’exercice du pouvoir conféré par la sous-section 3 de la section 1 de la loi de 2020 sur l’emploi des candidats locaux de l’État de l’Haryana (3 de 2021), le gouverneur de l’Haryana précise par la présente le 15 jour de janvier 2022 aux fins de ladite sous-section.

L’assemblée de l’Haryana avait adopté le projet de loi sur les candidats locaux 2020 le 2 mars 2020. Le gouverneur avait approuvé le projet de loi en novembre de l’année dernière et il était en attente de notification depuis lors. Maintenant, avec la notification publiée aujourd’hui, les entreprises auront jusqu’au 15 janvier pour apporter des modifications conformément à la loi.

Le député de l’Haryana, Dushyant Chautala, a exprimé sa joie face au déménagement. «Je partage avec vous tous avec une grande fierté et un grand bonheur que la ‘Loi de 2020 sur l’emploi des candidats locaux dans l’État de l’Haryana’ est entrée en vigueur dans l’État de l’Haryana aujourd’hui. Ce cadeau de Diwali apportera un avenir doré à la jeunesse de l’État d’Haryana. Toutes nos félicitations. Un grand merci à tous les amis pour la lutte », a-t-il déclaré.

और खुशी के साथ आप सबसे सांझा रहा हूं कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020’ आज हरियाणा प्रदेश में लागू हो गया। का ये तोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य ले कर आएगा। ?? के सभी साथियों को दिल से आभार। pic.twitter.com/16XCERQV3p – Dushyant Chautala (@Dchautala) 6 novembre 2021

Le parti Jannayak Janta de Chautala a déclaré que c’était l’un des objectifs avec lesquels JJP avait été formé et que la notification d’aujourd’hui est un cadeau de Diwali à la jeunesse de l’État.

