Le gouvernement de l’Haryana forme un panel pour s’entretenir avec les syndicats agricoles sur la réouverture du tronçon NH-44 le long de la frontière de Singhu

Le gouvernement de l’Haryana est sur le point de constituer un comité de haut niveau pour s’entretenir avec les dirigeants des syndicats agricoles et discuter des modalités de réouverture du tronçon NH-44 le long de la frontière Kundli-Singhu, qui est resté fermé au cours des 10 derniers mois avec les agriculteurs protestataires restant mis, a rapporté l’Indian Express.

La décision de former le panel a été prise lors d’une réunion présidée par le ministre en chef Manohar Lal Khattar mercredi soir. La réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur Anil Vij et de plusieurs hauts fonctionnaires.

L’Indian Express a cité un haut responsable disant que des discussions avaient eu lieu sur la question de la réouverture du NH-44 à la suite de l’affaire en cours devant la Cour suprême. La prochaine date d’audience dans l’affaire est le 20 septembre.

« Il a été décidé qu’un comité, au nom du gouvernement de l’État, s’entretiendrait avec les dirigeants des syndicats d’agriculteurs. Le comité sera dirigé par le secrétaire en chef supplémentaire (Home) Rajeev Arora et le chef de la police d’État DGP PK Agrawal, ADGP (Loi et ordre) Navdeep Singh Virk et Balkar Singh (Home Secretary-1) seront membres de ce comité. Pour commencer, le comité s’entretiendra avec les dirigeants du SKM, les persuadera de quitter le tronçon NH-44 qu’ils occupent, puis décidera de la suite à donner », a déclaré le secrétaire en chef de l’Haryana, Vijai Vardhan, à The Indian Express.

