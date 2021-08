Le gouvernement de l’Haryana interdit l’utilisation de ‘Gorakh Dhanda’, dit que cela blesse les sentiments des partisans de Guru Gorakhnath

in

Le ministre en chef Manohar Lal Khattar a pris la décision après que la communauté de Gorakhnath l’a exhorté à interdire l’utilisation de l’expression.

Le gouvernement de l’Haryana a interdit dans les communications officielles l’utilisation de l’expression « Gorakh Dhanda », généralement utilisée pour décrire des pratiques contraires à l’éthique.

Selon un communiqué officiel, le ministre en chef Manohar Lal Khattar a pris la décision après que la communauté de Gorakhnath l’a exhorté à interdire l’utilisation de l’expression, affirmant que cela blesse les sentiments des fidèles de saint Gorakhnath.

« L’utilisation de ce mot dans n’importe quelle langue officielle, discours ou dans n’importe quel contexte blesse les sentiments des adeptes de Guru Gorakhnath. L’utilisation de ce mot dans quelque contexte que ce soit a été complètement interdite », a annoncé Khattar mercredi.

Gorakhnath était un yogi hindou du XIe siècle considéré comme un fondateur influent du mouvement monastique hindou Nath en Inde. Les Gorakhnath Math et Gorkhapur dans l’Uttar Pradesh portent son nom.

« La délégation représentant la communauté de Gorakhnath a rencontré le ministre en chef et l’a exhorté à interdire l’utilisation de l’expression, affirmant que cela blesse les sentiments de Saint Gorakhnath. Acceptant leur demande, le CM a déclaré qu’étant donné que Gourou Gorakhnath était un saint, l’utilisation de ce mot dans n’importe quelle langue officielle, discours ou dans n’importe quel contexte blesse les sentiments de ses partisans », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

