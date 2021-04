Le gouvernement de l’Uttar Pradesh achète 5,24 lakh de blé en 22 jours

Pour le bénéfice des agriculteurs, le gouvernement a commencé le géolocalisation de toutes les marges de stockage et des centres d’achat via un centre d’application de télédétection.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a acheté 5,24 lakh de blé au cours des 22 premiers jours de la campagne de commercialisation en cours à rabi, qui a débuté le 1er avril. C’est environ quatre fois les achats effectués il y a un an.

Selon des représentants du gouvernement de l’État, au cours de la saison 2020-2021, 1,25 lakh de tonne de blé a été achetée jusqu’au 22 avril. districts, contre 39 500 agriculteurs la saison dernière. Selon le MSP de Rs 1 925 / quintal, 5,24 lakh de tonne de blé ont été achetés à ce jour par les agences gouvernementales, un montant de Rs 1 035 crore a été transféré directement sur les comptes des agriculteurs », a déclaré Manish Chauhan, commissaire, UP food et les fournitures civiles.

Selon les responsables, les agriculteurs sont obligés de suivre le protocole COVID tel que l’utilisation de désinfectants et de masques, et des normes strictes de distanciation sociale sont également suivies. Le nombre de centres d’achat est passé de 5 000 l’an dernier à 6 000 cette fois pour éviter la surpopulation.

Pour s’assurer que les agriculteurs ne rencontrent aucun problème, le gouvernement a nommé sept agences d’achat – Department of Food and Supplies, PCF, UPSS, UPPCU, SFC, Mandi Parishad et Food Corporation of India.

Jusqu’à présent, le département de l’alimentation a acheté 130 531,95 tonnes, 211 494,40 tonnes PCF, 44 475,20 tonnes UPSS, 61 008,88 tonnes UPPCU, 13 357,10 tonnes SFC, 13 720,96 tonnes de Mandi Paris et 17 883,55 tonnes.

“En outre, le gouvernement de l’État a autorisé 150 organisations de producteurs agricoles (FPO) dans le processus d’approvisionnement en blé cette année”, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, ajoutant que l’idée derrière le FPO est d’amener les agriculteurs, les groupes de producteurs, les commerçants et l’agriculture et départements alliés du gouvernement de l’État sur une seule plate-forme.

